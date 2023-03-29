В Черкасской области сокращают комендантский час

В Черкасской области с 3 апреля сократят комендантский час.

Источник: глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram

Прямая речь: "Учитывая ситуацию с безопасностью и учитывая потребности нашей экономики, посевную кампанию и для наращивания производственных мощностей, сокращаем комендантский час в Черкасской области.

Начиная с понедельника, 3 апреля, его временные границы по области будут такими: 00:00 - 4:00".

Детали: Табурец напомнил, что в это время запрещено находиться на улице и в других общественных местах, за исключением сигнала воздушной тревоги.

Справочно: Сейчас комендантский час длится с 23:00 до 05:00.