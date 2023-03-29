В Черкасской области сокращают комендантский час
Среда, 29 марта 2023, 12:14
В Черкасской области с 3 апреля сократят комендантский час.
Источник: глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram
Прямая речь: "Учитывая ситуацию с безопасностью и учитывая потребности нашей экономики, посевную кампанию и для наращивания производственных мощностей, сокращаем комендантский час в Черкасской области.
Начиная с понедельника, 3 апреля, его временные границы по области будут такими: 00:00 - 4:00".
Детали: Табурец напомнил, что в это время запрещено находиться на улице и в других общественных местах, за исключением сигнала воздушной тревоги.
Справочно: Сейчас комендантский час длится с 23:00 до 05:00.