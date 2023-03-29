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ДБР затримало двох військових, які за гроші допомагали ухилянтам

Валентина РоманенкоСереда, 29 березня 2023, 12:19
ДБР затримало двох військових, які за гроші допомагали ухилянтам
фото ДБР

Працівники ДБР затримали офіцера одного з Харківських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і одного з військових територіальної оборони, які за гроші допомагали військовозобов’язаним уникнути мобілізації.

Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань

Деталі: Вартість послуг ділків становила від 3 до 5 тисяч доларів США. За ці гроші вони обіцяли потенційним "клієнтам" організувати відстрочку від мобілізації, а декому навіть взагалі уникнення призову.

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ДБР затримало фігурантів у Харкові під час отримання другої частини хабаря від призовника, якому вони гарантували відстрочку на 5 років.

На зустріч вони принесли вже готовий висновок медично-лікарської комісії, згідно з яким призовника визнано обмежено придатним до служби у воєнний час та вже заповнений військовий квиток з відповідними даними.

 

Бюро вивчає походження цих документів. Вживаються заходи щодо встановлення інших осіб причетних до вчинення злочину.

ВІДЕО ДНЯ

Нині вирішується питання повідомлення затриманим про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою та перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Теми: ДБРВоєнний станкорупція
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