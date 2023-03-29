Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ДБР затримало двох військових, які за гроші допомагали ухилянтам

Валентина РоманенкоСереда, 29 березня 2023, 12:19
ДБР затримало двох військових, які за гроші допомагали ухилянтам
фото ДБР

Працівники ДБР затримали офіцера одного з Харківських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і одного з військових територіальної оборони, які за гроші допомагали військовозобов’язаним уникнути мобілізації.

Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань

Деталі: Вартість послуг ділків становила від 3 до 5 тисяч доларів США. За ці гроші вони обіцяли потенційним "клієнтам" організувати відстрочку від мобілізації, а декому навіть взагалі уникнення призову.

ДБР затримало фігурантів у Харкові під час отримання другої частини хабаря від призовника, якому вони гарантували відстрочку на 5 років.

На зустріч вони принесли вже готовий висновок медично-лікарської комісії, згідно з яким призовника визнано обмежено придатним до служби у воєнний час та вже заповнений військовий квиток з відповідними даними.

 

Бюро вивчає походження цих документів. Вживаються заходи щодо встановлення інших осіб причетних до вчинення злочину.

Нині вирішується питання повідомлення затриманим про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою та перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

ВІДЕО ДНЯ

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Теми: ДБРВоєнний станкорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чинний президент Чорногорії розгромно програє нові вибори

відеоПобиття військового в Хмельницькому: храм перейде до ПЦУ, там провели молитву українською

відеоНовинський служив у Цюриху в храмі РПЦ, де висить портрет Зеленського – ЗМІ

фото, відеоУ Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе Пригожина, загинув відомий пропагандист

відео, доповненоСвященник УПЦ МП побив військового у храмі Хмельницького

"Ми рухаємося до воєнної поразки": Гіркін створив "клуб розсерджених патріотів"

Усі новини...
ДБР
У Чернівцях продавали відстрочку від мобілізації за $3 тисячі – ДБР
На Львівщині затримали правоохоронців: хотіли нажитися на допомозі ЗСУ
Підозрюваного у держзраді Кузьміна заочно арештували
Останні новини
23:49
Наєв розповів, чим найкраще збивати "Шахеди"
23:33
Федоров готує один з найсучасніших переписів населення у світі, хоче залучити Аpple
23:11
фото, відеоМешканку Петербурга затримали за підозрою у вбивстві пропагандиста – росЗМІ
22:57
У Польщі кажуть, що наданням Україні МіГ-29 показують приклад іншим, зокрема Німеччині
22:28
фото, відеоУ Білій Церкві від вибуху біля будинку загинув чоловік
22:12
Чинний президент Чорногорії розгромно програє нові вибори
22:05
Очільник МЗС Чехії: Радбез ООН потребує реформи, головування РФ – останній тому доказ
21:45
Ядерну зброю в Білорусі "присунуть" до західних кордонів – посол РФ
21:30
Партія прем’єрки Фінляндії попередньо поступається коаліції консерваторів на виборах
21:16
відеоПобиття військового в Хмельницькому: храм перейде до ПЦУ, там провели молитву українською
Усі новини...