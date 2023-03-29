Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ГБР задержало двух военных, которые за деньги помогали уклонистам

Валентина РоманенкоСреда, 29 марта 2023, 12:19
ГБР задержало двух военных, которые за деньги помогали уклонистам
фото ГБР

Работники ГБР задержали офицера одного из Харьковских территориальных центров комплектования и социальной поддержки и одного из военных территориальной обороны, которые за деньги помогали военнообязанным избежать мобилизации.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований

Детали: Стоимость услуг дельцов составляла от 3 до 5 тысяч долларов США. За эти деньги они обещали потенциальным "клиентам" организовать отсрочку от мобилизации, а некоторым даже вообще избежать призыва.

Реклама:

ГБР задержало фигурантов в Харькове во время получения второй части взятки от призывника, которому они гарантировали отсрочку на 5 лет.

 

На встречу они принесли уже готовое заключение врачебной комиссии, согласно которому призывник признан ограниченно годным к службе в военное время и уже заполненный военный билет с соответствующими данными.

Бюро изучает происхождение этих документов. Принимаются меры по установлению других лиц, причастных к совершению преступления.

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас решается вопрос сообщения задержанным о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом и превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Темы: ГБРВоенное положениекоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 19 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
ГБР
Суд конфисковал квартиру в центре Львова у чиновницы таможни
ГБР расследует авиакатастрофу на Житомирщине, в которой погибли три пилота Воздушных сил
В Одессе задержали военного инженера, который присвоил более миллиона гривен
Последние новости
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
Все новости...
Реклама: