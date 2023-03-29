ГБР задержало двух военных, которые за деньги помогали уклонистам
Работники ГБР задержали офицера одного из Харьковских территориальных центров комплектования и социальной поддержки и одного из военных территориальной обороны, которые за деньги помогали военнообязанным избежать мобилизации.
Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований
Детали: Стоимость услуг дельцов составляла от 3 до 5 тысяч долларов США. За эти деньги они обещали потенциальным "клиентам" организовать отсрочку от мобилизации, а некоторым даже вообще избежать призыва.
ГБР задержало фигурантов в Харькове во время получения второй части взятки от призывника, которому они гарантировали отсрочку на 5 лет.
На встречу они принесли уже готовое заключение врачебной комиссии, согласно которому призывник признан ограниченно годным к службе в военное время и уже заполненный военный билет с соответствующими данными.
Бюро изучает происхождение этих документов. Принимаются меры по установлению других лиц, причастных к совершению преступления.
Сейчас решается вопрос сообщения задержанным о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом и превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.