ГБР задержало двух военных, которые за деньги помогали уклонистам

Работники ГБР задержали офицера одного из Харьковских территориальных центров комплектования и социальной поддержки и одного из военных территориальной обороны, которые за деньги помогали военнообязанным избежать мобилизации.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований

Детали: Стоимость услуг дельцов составляла от 3 до 5 тысяч долларов США. За эти деньги они обещали потенциальным "клиентам" организовать отсрочку от мобилизации, а некоторым даже вообще избежать призыва.

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ГБР задержало фигурантов в Харькове во время получения второй части взятки от призывника, которому они гарантировали отсрочку на 5 лет.

На встречу они принесли уже готовое заключение врачебной комиссии, согласно которому призывник признан ограниченно годным к службе в военное время и уже заполненный военный билет с соответствующими данными.

Бюро изучает происхождение этих документов. Принимаются меры по установлению других лиц, причастных к совершению преступления.

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Сейчас решается вопрос сообщения задержанным о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом и превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.