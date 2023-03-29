Прем'єр Польщі про рішення МОК щодо російських спортсменів: Скандал і зрада спортивного духу

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував рішення Міжнародного олімпійського комітету допускати російських і білоруських спортсменів до змагань за певних умов.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Моравецький вважає, що рішення МОК повернути російських спортсменів до змагань є скандалом і зрадою справжнього духу спорту.

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"Я доручив міністру спорту передати наше тверде заперечення керівництву МОК. Ми зробимо все можливе, щоб спорт був вільним від російського впливу", - написав польський прем'єр.

Раніше міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер різко засудила рішення МОК і назвала його "ляпасом українським спортсменам".

28 березня виконком МОК на своєму засіданні прийняв рекомендацію міжнародним спортивним федераціям повернути російських та білоруських спортсменів, але поставив низку умов.

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Умови, зокрема, передбачають, що спортсмени з російським чи білоруським паспортом змагаються лише як нейтральні індивідуальні атлети.

Крім того, спортсмени та персонал, які активно підтримують війну, не можуть змагатися. Йдеться про всіх, хто представляє армію чи інші державні безпекові установи РФ, а також про тих, хто публічно підтримав російське вторгнення в Україну.

Слід зазначити, що йдеться саме про рекомендації, остаточне рішення будуть приймати федерації в окремих видах спорту.

Рішення про участь спортсменів з Росії та Білорусі в Олімпіаді-2024 поки не розглядалось.