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Премьер Польши о решении МОК по российским спортсменам: Скандал и предательство спортивного духа

"Европейская правда"Среда, 29 марта 2023, 13:46

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал решение Международного олимпийского комитета допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям при определенных условиях.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Моравецкий считает, что решение МОК вернуть российских спортсменов к соревнованиям является скандалом и предательством настоящего духа спорта.

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"Я поручил министру спорта передать наше твердое возражение руководству МОК. Мы сделаем все возможное, чтобы спорт был свободным от российского влияния", - написал польский премьер.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер резко осудила решение МОК и назвала его "пощечиной украинским спортсменам".

28 марта исполком МОК на своем заседании принял рекомендацию международным спортивным федерациям вернуть российских и белорусских спортсменов, но поставил ряд условий.

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Условия, в частности, предусматривают, что спортсмены с российским или белорусским паспортом соревнуются только как нейтральные индивидуальные атлеты.

Кроме того, спортсмены и персонал, которые активно поддерживают войну, не могут соревноваться. Речь идет обо всех, кто представляет армию или другие государственные учреждения безопасности РФ, а также о тех, кто публично поддержал российское вторжение в Украину.

Следует отметить, что речь идет именно о рекомендациях, окончательное решение будут принимать федерации в отдельных видах спорта.

Решение об участии спортсменов из России и Беларуси в Олимпиаде-2024 пока не рассматривалось.

Темы: ПольшаспортРосcияБеларусь
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