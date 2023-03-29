Підпілля допомогло ЗСУ атакувати пункти управління та склади РФ – Спротив
Середа, 29 березня 2023, 14:39
Українське підпілля допомогло Збройним силам виявити та скорегувати вогонь по російських пунктах управління та складах.
Джерело: пресслужба Центру національного спротиву
Деталі: ЦНС повідомляє, що на тижні підпілля допомогло виявити й скорегувати вогонь по пунктах управління і складах Росії.
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Спротив наголошує, що ворог не може взяти під контроль окуповані території попри обмеження мобільного інтернету, рейди та депортацію: "Завдяки українцям на тимчасово окупованих територіях ворогу ніде сховатись, він постійно під ударом".
ЦНС закликає продовжувати повідомляли українській розвідці місце розташування ворога або іншу корисну інформацію.