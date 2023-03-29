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Підпілля допомогло ЗСУ атакувати пункти управління та склади РФ – Спротив

Тетяна ЛозовенкоСереда, 29 березня 2023, 14:39
Підпілля допомогло ЗСУ атакувати пункти управління та склади РФ – Спротив
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ГЕНШТАБУ

Українське підпілля допомогло Збройним силам виявити та скорегувати вогонь по російських пунктах управління та складах.

Джерело: пресслужба Центру національного спротиву 

Деталі: ЦНС повідомляє, що на тижні  підпілля допомогло виявити й скорегувати вогонь по пунктах управління і складах Росії.

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Спротив наголошує, що ворог не може взяти під контроль окуповані території попри обмеження мобільного інтернету, рейди та депортацію: "Завдяки українцям на тимчасово окупованих територіях ворогу ніде сховатись, він постійно під ударом".

ЦНС закликає продовжувати повідомляли українській розвідці місце розташування ворога або іншу корисну інформацію.

Теми: Збройні силипартизанивійна
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