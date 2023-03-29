Підпілля допомогло ЗСУ атакувати пункти управління та склади РФ – Спротив

Українське підпілля допомогло Збройним силам виявити та скорегувати вогонь по російських пунктах управління та складах.

Джерело: пресслужба Центру національного спротиву

Деталі: ЦНС повідомляє, що на тижні підпілля допомогло виявити й скорегувати вогонь по пунктах управління і складах Росії.

Спротив наголошує, що ворог не може взяти під контроль окуповані території попри обмеження мобільного інтернету, рейди та депортацію: "Завдяки українцям на тимчасово окупованих територіях ворогу ніде сховатись, він постійно під ударом".

ЦНС закликає продовжувати повідомляли українській розвідці місце розташування ворога або іншу корисну інформацію.