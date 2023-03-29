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Подполье помогло ВСУ атаковать пункты управления и склады РФ – Сопротивление

Татьяна ЛозовенкоСреда, 29 марта 2023, 14:39
Подполье помогло ВСУ атаковать пункты управления и склады РФ – Сопротивление
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ ГЕНШТАБА

Украинское подполье помогло Вооруженным силам выявить и скорректировать огонь по российским пунктам управления и складам.

Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления

Детали: ЦНС сообщает, что на неделе подполье помогло выявить и скорректировать огонь по пунктам управления и складам России.

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Сопротивление подчеркивает, что враг не может взять под контроль оккупированные территории, несмотря на ограничения мобильного интернета, рейды и депортацию: "Благодаря украинцам на временно оккупированных территориях врагу негде спрятаться, он постоянно под ударом".

ЦНС призывает продолжать сообщали украинской разведке местонахождение врага или другую полезную информацию.

Темы: Вооруженные силыпартизанывойна
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