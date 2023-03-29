У Вашингтоні висунули звинувачення шпигуну РФ, який видавав себе за бразильця

У Вашингтоні передають до суду справу шпигуна ГРУ, росіянина родом з Калінінграда, який вчився у США як нібито громадянин Бразилії і ледве не працевлаштувався у Міжнародний кримінальний суд, але врешті був викритий і опинився у в’язниці.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі The Washington Post, що грунтується на анонімних інтерв’ю з посадовцями із США, Європи та Бразилії, а також матеріалами судового провадження у Бразилії і обвинувальним висновком у США.

Наприкінці минулого тижня Мін’юст США вже спрямувало обвинувальний висновок щодо "Віктора Мюллера-Феррейри" до Федерального суду. Як з’ясувало слідство, насправді його звати Сергєй Черкасов, а над створенням нової особистості для прикриття з новими контактами він працював майже десять років. Викрили його ще минулого року.

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Передані до суду обвинувачення стали результатом багаторічної роботи ФБР. Серед іншого, слідчі отримали доступ до матеріалів, які зібрали бразильські органи влади, а також отримали дозвіл на зустріч з Черкасовим-Феррейрою, який під вартою у Сан-Паулу.

У 2018 році "Феррейра" вступив навчатися на міжнародні відносини в Університет Джонса Гопкінса.

За даними ФБР, останніми роками завдяки своїм контактам у Вашингтоні Черкасов став корисною людиною для російської розвідки та передавав своїм кураторам в ГРУ інформацію, яка могла їх цікавити - серед іншого, як топ-посадовці в адміністрації Байдена реагували на нарощування Росією військ біля кордонів України перед повномасштабною війною.

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Завершивши навчання, "Феррейра" мало не отримав ще вигіднішу для агентурної діяльності роботу – у Міжнародному кримінальному суді у Гаазі. Справа майже дійшла до 6-місячного стажування, і все відбувалося вже у період, коли МКС почав збирати докази воєнних злочинів РФ в Україні.

Проте плани не здійснилися – тоді Нідерланди отримали попередження ФБР і Черкасова-Феррейру затримали одразу ж після прибуття в аеропорт і депортували до Бразилії, де його заарештували. Зараз він відбуває там 15-річний термін за підробку документів для створення фейкової особистості.

Досліджуючи комп’ютер Черкасова, слідчі знайшли масу доказів – його листування з кураторами та дані про потаємні місця для обміну секретними повідомленнями, дані про нелегальні грошові перекази, зафіксовану фейкову автобіографію "Феррейри", за яку Черкасов, схоже, склав собі як нагадування. Серед іншого, він заготував пояснення щодо своєї нетипової зовнішності та акценту – що серед його предків були німці, а він сам провів чимало часу за кордоном.

З того, як виготовлялися його підроблені бразильські документи, схоже, що ГРУ скористалися прогалинами у бразильській системі імміграції та ведення реєстрів, як і допомогою на місці. Зокрема, відомо, що нотаріус, який завіряла йому документи, отримала коштовні подарунки.

Росія заперечує, що Черкасов був агентом, і вимагала його екстрадиції з Бразилії, заявивши, що він не є ані співробітником ГРУ, ані студентом, за якого себе видавав, а насправді буцімто втік з Росії, щоб уникнути ув’язнення за контрабанду героїну.

Під час розгляду його справи Черкасов багато разів змінював позицію – спершу наполягав, що він справді Феррейра і в Нідерландах помилилися, а далі визнав, що є росіянином, і почав підтримувати версію РФ, хоча на практиці це означало б для нього у Росії ще суворіше покарання, ніж те, що він міг отримати у Бразилії.

У США Черкасова звинувачують в агентурній діяльності на користь іноземної держави, а також шахрайстві, пов’язаному з банківськими рахунками й візами.

Поки невідомо, чи планує Вашингтон вимагати його екстрадиції з Бразилії. За словами співрозмовників видання у США, це звинувачення має ускладнити подальші спроби Росії врятувати свого співробітника.

Це щонайменш другий випадок викриття російських агентів, які працювали під виглядом громадян Бразилії. Так, у Норвегії восени затримали співробітника ГРУ, який видавав себе за бразильського професора і влаштувався в Арктичний університет Тромсе.