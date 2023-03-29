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В Вашингтоне выдвинули обвинения шпиону РФ, который выдавал себя за бразильца

"Европейская правда"Среда, 29 марта 2023, 16:48

В Вашингтоне передают в суд дело шпиона ГРУ, россиянина родом из Калининграда, который учился в США как якобы гражданин Бразилии и едва не трудоустроился в Международный уголовный суд, но в конце концов был разоблачен и оказался в тюрьме.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале The Washington Post, основанном на анонимных интервью с чиновниками из США, Европы и Бразилии, а также материалами судебного производства в Бразилии и обвинительным заключением в США.

В конце прошлой недели Минюст США уже направил обвинительное заключение по "Виктору Мюллеру-Феррейре" в Федеральный суд. Как выяснило следствие, на самом деле его зовут Сергей Черкасов, а над созданием новой личности для прикрытия с новыми контактами он работал почти десять лет. Разоблачили его еще в прошлом году.

Переданные в суд обвинения стали результатом многолетней работы ФБР. Среди прочего, следователи получили доступ к материалам, которые собрали бразильские органы власти, а также получили разрешение на встречу с Черкасовым-Феррейрой, который под стражей в Сан-Паулу.

В 2018 году "Феррейра" поступил учиться на международные отношения в Университет Джонса Хопкинса.

По данным ФБР, в последние годы благодаря своим контактам в Вашингтоне Черкасов стал полезным человеком для российской разведки и передавал своим кураторам в ГРУ информацию, которая могла их интересовать - среди прочего, как топ-чиновники в администрации Байдена реагировали на наращивание Россией войск у границ Украины перед полномасштабной войной.

Завершив обучение, "Феррейра" чуть не получил еще более выгодную для агентурной деятельности работу - в Международном уголовном суде в Гааге. Дело почти дошло до 6-месячной стажировки, и все происходило уже в период, когда МУС начал собирать доказательства военных преступлений РФ в Украине.

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Однако планы не осуществились - тогда Нидерланды получили предупреждение ФБР и Черкасова-Феррейру задержали сразу же по прибытии в аэропорт и депортировали в Бразилию, где его арестовали. Сейчас он отбывает там 15-летний срок за подделку документов для создания фейковой личности.

Исследуя компьютер Черкасова, следователи нашли массу доказательств - его переписку с кураторами и данные о потайных местах для обмена секретными сообщениями, данные о нелегальных денежных переводах, зафиксированную фейковую автобиографию "Феррейры", которую Черкасов, похоже, составил себе в качестве напоминания. Среди прочего, он заготовил объяснения относительно своей нетипичной внешности и акцента - что среди его предков были немцы, а он сам провел немало времени за границей.

По тому, как изготавливались его поддельные бразильские документы, похоже, что в ГРУ воспользовались пробелами в бразильской системе иммиграции и ведения реестров, как и помощью на месте. В частности, известно, что нотариус, который заверяла ему документы, получила ценные подарки.

Россия отрицает, что Черкасов был агентом, и требовала его экстрадиции из Бразилии, заявив, что он не является ни сотрудником ГРУ, ни студентом, за которого себя выдавал, а на самом деле якобы бежал из России, чтобы избежать заключения за контрабанду героина.

Во время рассмотрения его дела Черкасов много раз менял позицию - сначала настаивал, что он действительно Феррейра и в Нидерландах ошиблись, а дальше признал, что является россиянином, и начал поддерживать версию РФ, хотя на практике это означало бы для него в России еще более суровое наказание, чем то, что он мог получить в Бразилии.

В США Черкасова обвиняют в агентурной деятельности в пользу иностранного государства, а также мошенничестве, связанном с банковскими счетами и визами.

Пока неизвестно, планирует ли Вашингтон требовать его экстрадиции из Бразилии. По словам собеседников издания в США, это обвинение должно осложнить дальнейшие попытки России спасти своего сотрудника.

Это как минимум второй случай разоблачения российских агентов, которые работали под видом граждан Бразилии. Так, в Норвегии осенью задержали сотрудника ГРУ, который выдавал себя за бразильского профессора и устроился в Арктический университет Тромсе.

Темы: СШАразведкаБразилия
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