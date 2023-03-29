Росія обстріляла село на Харківщині: поранені три пенсіонерки

Російські військові 29 березня завдали удару по селу Подоли Харківської області, внаслідок чого отримали осколкові поранення три пенсіонерки.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram

Пряма мова: "У селі Подоли Куп'янського району під обстріл окупантів потрапили троє цивільних жінок 70, 69 та 68 років".

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Деталі: Всі постраждалі госпіталізовані з множинними осколковими пораненнями. Стан одної жінки – важкий, інші – у середньому стані.