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Росія обстріляла село на Харківщині: поранені три пенсіонерки

Тетяна ЛозовенкоСереда, 29 березня 2023, 17:18
Росія обстріляла село на Харківщині: поранені три пенсіонерки
Ілюстративне фото, обстріл України у листопаді, УП

Російські військові 29 березня завдали удару по селу Подоли Харківської області, внаслідок чого отримали осколкові поранення три пенсіонерки.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram

Пряма мова: "У селі Подоли Куп'янського району під обстріл окупантів потрапили троє цивільних жінок 70, 69 та 68 років".

Деталі: Всі постраждалі госпіталізовані з множинними осколковими пораненнями. Стан одної жінки – важкий, інші – у середньому стані.

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Теми: Харківська областьжертвиобстріл
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