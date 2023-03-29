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Россия обстреляла село на Харьковщине: ранены три пенсионерки

Татьяна ЛозовенкоСреда, 29 марта 2023, 17:18
Россия обстреляла село на Харьковщине: ранены три пенсионерки
Иллюстративное фото, обстрел Украины в ноябре, УП

Российские военные 29 марта нанесли удар по селу Подолы Харьковской области, в результате чего получили осколочные ранения три пенсионерки.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Пряма речь: "В селе Подолы Купянского района под обстрел оккупантов попали трое гражданских женщин 70, 69 и 68 лет".

Детали: Все пострадавшие госпитализированы с множественными осколочными ранениями. Состояние одной женщины - тяжелое, другие - в среднем состоянии.

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Темы: Харьковская областьжертвыобстрел
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