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Ексчиновник ДСНС подався до окупантів і формує "російський батальйон" на Херсонщині – СБУ

Альона Мазуренко Середа, 29 березня 2023, 17:28
Ексчиновник ДСНС подався до окупантів і формує російський батальйон на Херсонщині – СБУ
фото: СБУ

Служба безпеки повідомила про підозру колишньому заступнику начальника ГУ ДСНС в Одеській області Олександру Коротаєву, який після повномасштабного вторгнення переїхав на окуповану частину Херсонщини і формує там "російський батальйон". 

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Після початку повномасштабного вторгнення він переїхав до тимчасово окупованої Херсонщини.

Там приєднався до місцевої окупаційної адміністрації і за дорученням гауляйтера Сальдо формував новий військовий батальйон для загарбників.

До складу цього угруповання ворог намагався примусово "мобілізувати" максимальну кількість місцевих жителів".

Деталі: СБУ заявляє, що зібрала доказову базу на Коротаєва, який був заступником начальника головного управління МНС (зараз ДСНС) в Одеській області.

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Повідомляється, що Коротаєв особисто агітував громадян вступати до лав загарбників і воювати проти України.

Крім того, у своїх публічних виступах він виправдовував збройну агресію Росії, тимчасове захоплення Криму та воєнні злочини росіян.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями ККУ:

  • ч.7 ст.111-1 (добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території);
  • ч.1 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Наразі колаборант переховується на тимчасово окупованій території на півдні України.

Теми: СБУокупаціядержзрадаХерсонська область
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