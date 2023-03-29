Экс-чиновник ГСЧС подался к оккупантам и формирует "российский батальон" на Херсонщине – СБУ

Служба безопасности сообщила о подозрении бывшему заместителю начальника ГУ ГСЧС в Одесской области Александру Коротаеву, который после полномасштабного вторжения переехал на оккупированную часть Херсонщины и формирует там "российский батальон".

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "После начала полномасштабного вторжения он переехал на временно оккупированную Херсонщину.

Реклама:

Там присоединился к местной оккупационной администрации и по поручению гауляйтера Сальдо формировал новый военный батальон для захватчиков.

В состав этой группировки враг пытался принудительно "мобилизовать" максимальное количество местных жителей".

Детали: СБУ заявляет, что собрала доказательную базу на Коротаева, который был заместителем начальника главного управления МЧС (сейчас ГСЧС) в Одесской области.

ВИДЕО ДНЯ

Сообщается, что Коротаев лично агитировал граждан вступать в ряды захватчиков и воевать против Украины.

Кроме того, в своих публичных выступлениях он оправдывал вооруженную агрессию России, временный захват Крыма и военные преступления россиян.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по двум статьям УКУ:

ч.7 ст.111-1 (добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях, созданных на временно оккупированной территории);

ч.1 ст.436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

Сейчас коллаборационист скрывается на временно оккупированной территории на юге Украины.