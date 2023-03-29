Экс-чиновник ГСЧС подался к оккупантам и формирует "российский батальон" на Херсонщине – СБУ
Служба безопасности сообщила о подозрении бывшему заместителю начальника ГУ ГСЧС в Одесской области Александру Коротаеву, который после полномасштабного вторжения переехал на оккупированную часть Херсонщины и формирует там "российский батальон".
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "После начала полномасштабного вторжения он переехал на временно оккупированную Херсонщину.
Там присоединился к местной оккупационной администрации и по поручению гауляйтера Сальдо формировал новый военный батальон для захватчиков.
В состав этой группировки враг пытался принудительно "мобилизовать" максимальное количество местных жителей".
Детали: СБУ заявляет, что собрала доказательную базу на Коротаева, который был заместителем начальника главного управления МЧС (сейчас ГСЧС) в Одесской области.
Сообщается, что Коротаев лично агитировал граждан вступать в ряды захватчиков и воевать против Украины.
Кроме того, в своих публичных выступлениях он оправдывал вооруженную агрессию России, временный захват Крыма и военные преступления россиян.
Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по двум статьям УКУ:
- ч.7 ст.111-1 (добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях, созданных на временно оккупированной территории);
- ч.1 ст.436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).
Сейчас коллаборационист скрывается на временно оккупированной территории на юге Украины.