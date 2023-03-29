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Стало відомо, що за об’єкт виявила Данія біля зруйнованого "Північного потоку"

"Європейська правда"Середа, 29 березня 2023, 17:38
Стало відомо, що за об’єкт виявила Данія біля зруйнованого Північного потоку
Знайдений на газогоні Nord Stream об'єкт, фото Danish Ministry of Defence

Данське енергетичне агентство в середу повідомило про завершення робіт із підняття невідомого об’єкта, прилеглого до зруйнованого восени минулого року російського трубопроводу "Північний потік-2".

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні агентства.

Роботи з підйому невідомого об’єкта біля "Північного потоку-2" здійснювались за участі Збройних сил Данії на глибині 73 метри. Під час процесу був присутній представник власника, компанії Nord Stream 2 AG.

"Розслідування показують, що об'єкт є порожнім морським димовим буєм, який використовується для візуального маркування. Об'єкт не становить загрози для безпеки", – підкреслює Данське енергетичне агентство.

 
Фото: Данське енергетичне агентство

Минулого тижня Данське енергетичне агентство запросило власника трубопроводу, компанію Nord Stream 2 AG, допомогти підняти неідентифікований об'єкт, знайдений поблизу єдиного неушкодженого газопроводу на дні Балтійського моря.

Росія вже давно наполягає на те, щоб її долучили до розслідування вибухів на газопроводах. Раніше в Данії заявляли, що такого дозволу не дадуть.

Нагадаємо, у західних ЗМІ в березні з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" в Балтійському морі могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

ВІДЕО ДНЯ

Президент України Володимир Зеленський на це заявив, що Україна не причетна до вибухів, які сталися у вересні на гілках російських газопроводів "Північний потік", та запропонував проаналізувати, яким гравцям міг бути потрібен такий інформаційний вкид.

Теми: Північний потік-2ДаніяРосіягаз
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