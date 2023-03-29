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Стало известно, что за объект обнаружила Дания возле разрушенного "Северного потока"

"Европейская правда"Среда, 29 марта 2023, 17:38
Стало известно, что за объект обнаружила Дания возле разрушенного Северного потока
Найденный на газопроводе Nord Stream объект, фото Danish Ministry of Defence

Датское энергетическое агентство в среду сообщило о завершении работ по подъему неизвестного объекта, прилегающего к разрушенному осенью прошлого года российскому трубопроводу "Северный поток-2".

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении агентства.

Работы по подъему неизвестного объекта у "Северного потока-2" осуществлялись при участии Вооруженных сил Дании на глубине 73 метра. Во время процесса присутствовал представитель владельца, компании Nord Stream 2 AG.

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"Расследования показывают, что объект является пустым морским дымовым буем, который используется для визуальной маркировки. Объект не представляет угрозы для безопасности", - подчеркивает Датское энергетическое агентство.

 
Фото: ДАТСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ агентство

На прошлой неделе Датское энергетическое агентство пригласило владельца трубопровода, компанию Nord Stream 2 AG, помочь поднять неидентифицированный объект, найденный вблизи единственного неповрежденного газопровода на дне Балтийского моря.

Россия уже давно настаивает на том, чтобы ее приобщили к расследованию взрывов на газопроводах. Ранее в Дании заявляли, что такого разрешения не дадут.

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Напомним, в западных СМИ в марте появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

Президент Украины Владимир Зеленский на это заявил, что Украина непричастна к взрывам, которые произошли в сентябре на ветках российских газопроводов "Северный поток", и предложил проанализировать, каким игрокам мог быть нужен такой информационный вброс.

Темы: Северный поток-2ДанияРосcиягаз
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