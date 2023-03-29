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Міністр оборони Британії: Втрати РФ в Україні – понад 220 тисяч загиблими й пораненими

"Європейська правда"Середа, 29 березня 2023, 19:24

Втрати Росії у повномасштабній війні з Україною, за останніми оцінками американської сторони, становлять понад 220 тисяч убитими й пораненими.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News, у середу заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Коментуючи ситуацію на полі бою в Україні, британський міністр зауважив, що російські війська за останній час "майже не досягли жодного прогресу" і "зазнають величезних втрат".

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"Російські війська мають деякі дійсно значні і глибокі системні проблеми на даний момент у своїх діях. За останніми оцінками США, які я бачив, кількість жертв перевищує 220 тисяч загиблих і поранених", – додав він.

У лютому британська розвідка повідомляла, що з початку вторгнення Росія та найманці приватної військової компанії "Вагнера" зазнали втрат від 175 до 200 тисяч людей, з них – від 40 до 60 тисяч загиблих.

Як повідомлялось, Північноатлантичний Альянс у березні оцінював щоденні втрати російських сил у боях в Україні – сюди входять і вбиті, й поранені – в число, яке сягає до 1500 людей.

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Теми: Велика БританіяРосіявійна
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