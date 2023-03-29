Министр обороны Британии: Потери РФ в Украине - более 220 тысяч погибшими и ранеными

Потери России в полномасштабной войне с Украиной, по последним оценкам американской стороны, составляют более 220 тысяч убитыми и ранеными.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News, в среду заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Комментируя ситуацию на поле боя в Украине, британский министр отметил, что российские войска за последнее время "почти не достигли никакого прогресса" и "несут огромные потери".

"Российские войска имеют некоторые действительно значительные и глубокие системные проблемы на данный момент в своих действиях. По последним оценкам США, которые я видел, количество жертв превышает 220 тысяч погибших и раненых", - добавил он.

В феврале британская разведка сообщала, что с начала вторжения Россия и наемники частной военной компании "Вагнера" понесли потери от 175 до 200 тысяч человек, из них - от 40 до 60 тысяч погибших.

Как сообщалось, Североатлантический Альянс в марте оценивал ежедневные потери российских сил в боях в Украине - сюда входят и убитые, и раненые - в число, которое достигает до 1500 человек.