Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Министр обороны Британии: Потери РФ в Украине - более 220 тысяч погибшими и ранеными

"Европейская правда"Среда, 29 марта 2023, 19:24

Потери России в полномасштабной войне с Украиной, по последним оценкам американской стороны, составляют более 220 тысяч убитыми и ранеными.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News, в среду заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Комментируя ситуацию на поле боя в Украине, британский министр отметил, что российские войска за последнее время "почти не достигли никакого прогресса" и "несут огромные потери".

"Российские войска имеют некоторые действительно значительные и глубокие системные проблемы на данный момент в своих действиях. По последним оценкам США, которые я видел, количество жертв превышает 220 тысяч погибших и раненых", - добавил он.

В феврале британская разведка сообщала, что с начала вторжения Россия и наемники частной военной компании "Вагнера" понесли потери от 175 до 200 тысяч человек, из них - от 40 до 60 тысяч погибших.

Как сообщалось, Североатлантический Альянс в марте оценивал ежедневные потери российских сил в боях в Украине - сюда входят и убитые, и раненые - в число, которое достигает до 1500 человек.

Темы: ВеликобританияРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генерал Милли прокомментировал вероятность победы Украины в этом году

Депутат горсовета: Во Львове взорвалась граната, погиб человек

В Минобороны отчитались о выборах в антикоррупционный совет: назвали 15 кандидатов

Reuters: США готовят Украине новый пакет военной помощи на $2,6 млрд

Китай, возможно, единственный способен повлиять на ход войны в Украине – Елисейский дворец

Зеленский: трибунал по России хотим создать через резолюцию ООН

Все новости...
Великобритания
Украинцы еще нужны тренировки для использования Challenger 2 - министр обороны Британии
Британская разведка: ВСУ провели успешную операцию вблизи Бахмута
Действия Китая подрывают его нейтралитет в отношении войны в Украине - британский премьер
Последние новости
08:27
В последний день марта были ликвидированы более 600 российских оккупантов
07:50
Президент Еврокомиссии претендует на должность генсека НАТО – СМИ
07:05
На Луганщине российских вояк расквартировывают в отобранные дома – штаб
06:20
Защитники сбили 6 вражеских "Шахедов" и отбили 70 атак противника – сводка
05:30
США призывают покинуть Россию всех американцев, даже журналистов
04:34
Низкие темпы паспортизации на ВОТ мешают захватчикам готовить псевдовыборы – сопротивление
03:35
Путин прилагает усилия, чтобы формировать антизападную коалицию в ООН – ISW
02:30
Генерал Милли прокомментировал вероятность победы Украины в этом году
01:34
Враг бил по Сумщине и сбрасывал мины, есть раненый
00:34
Депутат горсовета: Во Львове взорвалась граната, погиб человек
Все новости...