Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Києву призначили нового керівника патрульної поліції

Олександр ШумілінСереда, 29 березня 2023, 20:44
Києву призначили нового керівника патрульної поліції
Ярослав Курбаков. Фото: поліція

Новим керівником управління патрульної поліції Києва призначили майора поліції Ярослава Курбакова.

Джерело: повідомлення патрульної поліції Києва, джерела УП

Дослівно: "29 березня, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький представив нового керівника управління патрульної поліції Києва майора поліції Ярослава Курбакова.

З березня 2020 року до цього часу Ярослав Курбаков обіймав посаду заступника начальника управління — начальника відділу чергової служби управління".

Деталі: Повідомляється, що він почав службу у 2015 році і пройшов шлях від інспектора до начальника управління. Зокрема, був начальником інструкторського відділу управління організації діяльності стройових підрозділів ДПП, командиром батальйону патрульної поліції в Черкаській області та заступником командира батальйону із забезпечення супроводження ДПП.

За даними УП, попередній керівник патрульної поліції Києва Юрій Зозуля звільнився зі служби в поліції 28 березня за власним бажанням.

Теми: Київполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чинний президент Чорногорії розгромно програє нові вибори

відеоПобиття військового в Хмельницькому: храм перейде до ПЦУ, там провели молитву українською

відеоНовинський служив у Цюриху в храмі РПЦ, де висить портрет Зеленського – ЗМІ

фото, відеоУ Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе Пригожина, загинув відомий пропагандист

відео, доповненоСвященник УПЦ МП побив військового у храмі Хмельницького

"Ми рухаємося до воєнної поразки": Гіркін створив "клуб розсерджених патріотів"

Усі новини...
Київ
Данілов пообіцяв, що "виносити за ноги" з Лаври нікого не будуть
"Кричать не Слава Богу, а Слава Україні", – віряни УПЦ про виселення з Лаври
ДТЕК скасував стабілізаційні відключення у Києві та в області
Останні новини
23:49
Наєв розповів, чим найкраще збивати "Шахеди"
23:33
Федоров готує один з найсучасніших переписів населення у світі, хоче залучити Аpple
23:11
фото, відеоМешканку Петербурга затримали за підозрою у вбивстві пропагандиста – росЗМІ
22:57
У Польщі кажуть, що наданням Україні МіГ-29 показують приклад іншим, зокрема Німеччині
22:28
фото, відеоУ Білій Церкві від вибуху біля будинку загинув чоловік
22:12
Чинний президент Чорногорії розгромно програє нові вибори
22:05
Очільник МЗС Чехії: Радбез ООН потребує реформи, головування РФ – останній тому доказ
21:45
Ядерну зброю в Білорусі "присунуть" до західних кордонів – посол РФ
21:30
Партія прем’єрки Фінляндії попередньо поступається коаліції консерваторів на виборах
21:16
відеоПобиття військового в Хмельницькому: храм перейде до ПЦУ, там провели молитву українською
Усі новини...