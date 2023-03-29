Києву призначили нового керівника патрульної поліції

Новим керівником управління патрульної поліції Києва призначили майора поліції Ярослава Курбакова.

Джерело: повідомлення патрульної поліції Києва, джерела УП

Дослівно: "29 березня, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький представив нового керівника управління патрульної поліції Києва майора поліції Ярослава Курбакова.

З березня 2020 року до цього часу Ярослав Курбаков обіймав посаду заступника начальника управління — начальника відділу чергової служби управління".

Деталі: Повідомляється, що він почав службу у 2015 році і пройшов шлях від інспектора до начальника управління. Зокрема, був начальником інструкторського відділу управління організації діяльності стройових підрозділів ДПП, командиром батальйону патрульної поліції в Черкаській області та заступником командира батальйону із забезпечення супроводження ДПП.

За даними УП, попередній керівник патрульної поліції Києва Юрій Зозуля звільнився зі служби в поліції 28 березня за власним бажанням.