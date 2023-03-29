Києву призначили нового керівника патрульної поліції

Новым руководителем управления патрульной полиции Киева назначили майора полиции Ярослава Курбакова.

Источник: сообщение патрульной полиции Киева, источники УП

Дословно: "29 марта, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий представил нового руководителя управления патрульной полиции Киева майора полиции Ярослава Курбакова.

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С марта 2020 года до сих пор Ярослав Курбаков занимал должность заместителя начальника управления - начальника отдела дежурной службы управления".

Детали: Сообщается, что он начал службу в 2015 году и прошел путь от инспектора до начальника управления. В частности, был начальником инструкторского отдела управления организации деятельности строевых подразделений ГПП, командиром батальона патрульной полиции в Черкасской области и заместителем командира батальона по обеспечению сопровождения ГПП.

По данным УП, предыдущий руководитель патрульной полиции Киева Юрий Зозуля уволился со службы в полиции 28 марта по собственному желанию.