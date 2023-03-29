Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Києву призначили нового керівника патрульної поліції

Александр ШумилинСреда, 29 марта 2023, 20:44
Києву призначили нового керівника патрульної поліції
Ярослав Курбаков. Фото: полиция

Новым руководителем управления патрульной полиции Киева назначили майора полиции Ярослава Курбакова.

Источник: сообщение патрульной полиции Киева, источники УП

Дословно: "29 марта, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий представил нового руководителя управления патрульной полиции Киева майора полиции Ярослава Курбакова.

Реклама:

С марта 2020 года до сих пор Ярослав Курбаков занимал должность заместителя начальника управления - начальника отдела дежурной службы управления".

Детали: Сообщается, что он начал службу в 2015 году и прошел путь от инспектора до начальника управления. В частности, был начальником инструкторского отдела управления организации деятельности строевых подразделений ГПП, командиром батальона патрульной полиции в Черкасской области и заместителем командира батальона по обеспечению сопровождения ГПП.

По данным УП, предыдущий руководитель патрульной полиции Киева Юрий Зозуля уволился со службы в полиции 28 марта по собственному желанию.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киевполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 19 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Киев
The Guardian показал видео ночной ракетной атаки в Киеве и ее последствий
В центре Киева родственники пропавших и пленных вышли на акцию
Доступ к укрытиям в образовательных учреждениях Киева будет круглосуточным - Кличко
Последние новости
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
Все новости...
Реклама: