Прикордонники зупинили церковника УПЦ МП напідпитку: говорив матом і обзивався

На в’їзді в Київ прикордонники зупинили нетверезого священнослужителя УПЦ МП, який хамив правоохоронцям

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Чоловік був за кермом напідпитку та без документів на право керування. Священник 1975 року народження нецензурно висловлювався та поводився досить некоректно.

Під час огляду транспортного засобу прикордонники виявили документи, видані в тимчасово окупованому Криму та на території РФ на невідому особу та документи, диски та матеріали релігійної організації УПЦ Московського патріархату.

«Вєк каділа нє відать, начальнік»: Прикордонники оприлюднили відео з нетверезим церковником, який намагався прорватися до Києва

відео ДПСУ pic.twitter.com/7W1lvksz8m — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 29, 2023

Пояснити наявність виявлених документів та матеріалів в автівці, а також проходити тест на вживання алкоголю уродженець Волинської області відмовився, зазначають у ДПСУ.

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Повідомляється, що для складання адмінматеріалів чоловіка передали співробітникам Нацполіції, а також поінформували співробітників СБУ.