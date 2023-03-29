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Прикордонники зупинили церковника УПЦ МП напідпитку: говорив матом і обзивався

Валентина РоманенкоСереда, 29 березня 2023, 21:21
Прикордонники зупинили церковника УПЦ МП напідпитку: говорив матом і обзивався
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На в’їзді в Київ прикордонники зупинили нетверезого священнослужителя УПЦ МП, який хамив правоохоронцям

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Чоловік був за кермом напідпитку та без документів на право керування. Священник 1975 року народження нецензурно висловлювався та поводився досить некоректно.

Під час огляду транспортного засобу прикордонники виявили документи, видані в тимчасово окупованому Криму та на території РФ на невідому особу та документи, диски та матеріали релігійної організації УПЦ Московського патріархату.

Пояснити наявність виявлених документів та матеріалів в автівці, а також проходити тест на вживання алкоголю уродженець Волинської області відмовився, зазначають у ДПСУ. 

ВІДЕО ДНЯ

Повідомляється, що для складання адмінматеріалів чоловіка передали співробітникам Нацполіції, а також поінформували співробітників СБУ.

Теми: Прикордонна служба
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