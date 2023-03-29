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Пограничники остановили нетрезвого церковника УПЦ МП: говорил матом и обзывался

Валентина РоманенкоСреда, 29 марта 2023, 21:21
Пограничники остановили нетрезвого церковника УПЦ МП: говорил матом и обзывался
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На въезде в Киев пограничники остановили нетрезвого священнослужителя УПЦ МП, который хамил правоохранителям

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Мужчина был за рулем в нетрезвом состоянии и без документов на право управления. Священник 1975 года рождения нецензурно выражался и вел себя некорректно.

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При осмотре транспортного средства пограничники обнаружили документы, выданные во временно оккупированном Крыму и на территории РФ на неизвестное лицо и документы, диски и материалы религиозной организации УПЦ Московского патриархата.

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Объяснить наличие обнаруженных документов и материалов в машине, а также проходить тест на употребление алкоголя уроженец Волынской области отказался, отмечают в ГПСУ.

Сообщается, что для составления админматериалов мужчину передали сотрудникам Нацполиции, а также проинформировали сотрудников СБУ.

Темы: Пограничная служба
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