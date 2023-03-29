Зеленський на Саміті демократії: Потрібна перемога цього року

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи по відеозв'язку на Саміті демократії 2023, організованому президентом США Джозефом Байденом, закликав учасників до збереження поваги до демократії в країнах, де свобода ще не перемогла.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", "Голос Америки"

Деталі: Як зазначив 29 березня у відеозверненні президент України, Росія вже давно воює з багатьма демократіями світу, підключаючи механізми дезінформації, корупції, втручання у вибори, шпигунства, кіберзлочинності, а нині ще й намаганнями спровокувати глобальну енергетичну та продовольчу кризу.

Реклама:

"Вороги свободи за останні десятиліття не втратили жодного року. Вони спрямували весь свій час і необмежені кошти на ослаблення, розбещення і підрив демократій. Але чи всі зусилля вільного світу були спрямовані на обмеження агресивного потенціалу тиранів і притягнення їх до юридичної відповідальності за свої злочини? На жаль, ні. Ми маємо це виправити", – заявив Зеленський.

Він переконаний, що "демократія має навчитися бути безкомпромісною перед лицем зла".

Пряма мова Зеленського: "По-перше, не треба думати, як зберегти обличчя Путіна... Ми маємо думати про те, як зберегти повагу до демократії в тих країнах, де свобода ще не перемогла.

ВІДЕО ДНЯ

По-друге, захисники демократії мають допомогти з усією зброєю, яка буде надійна для забезпечення поразки агресора".

Деталі: Український лідер заявив, що "Кремль намагається перетворити навіть продовольче забезпечення на зброю" – і це "війна саме проти свободи й демократії".

Він закликав учасників Саміту активніше заморожувати активи російських багатіїв, оскільки "вони повинні мати мотив діяти на захист свободи та покласти край агресії й терористичному правлінню Кремля".

Крім того, Зеленський назвав неприємною ситуацію, за якої "санкції проти Росії значно повільніші, ніж російська агресія".

Боротьбу українських військових із російською армією Зеленський порівняв із пожежею: пожежники не можуть чекати кілька місяців на пожежні машини або прийняти правило, що пожежні гідранти повинні бути обов'язково лише для коротких відстаней.

Пряма мова: "Коли наші бійці відбивають штурми під Бахмутом, вони не можуть тижнями чекати артилерії і снарядів. Вогонь має бути негайним, щоб нейтралізувати загрозу. Усі наші рішення мають бути такими ж швидкими.

Демократії потрібна перемога. Саме цього року, не пізніше, і ми в змозі це забезпечити. Україна і всі, хто допомагає. Але діяти потрібно швидше".

Деталі: Президент США Джо Байден відкрив Саміт за демократію обіцянкою виділити ще 690 мільйонів доларів на підтримку програм розвитку демократії по всьому світу впродовж наступних 2 років. На першому Саміті йшлося про понад 400 мільйонів доларів.

"Ми спостерігаємо безпрецедентну єдність демократій, які засуджують жорстоку агресивну війну Росії проти України та солідарні з хоробрим українським народом, який захищає свою демократію", – сказав американський лідер.

У саміті, який проходить в онлайн форматі, беруть участь близько 120 світових лідерів. Під час своїх вступних промов на відкритті саміту 29 березня практично кожен виступаючий згадав про війну в Україні.