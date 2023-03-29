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Зеленский на Саммите демократии: Нужна победа в этом году

"Украинская правда"Среда, 29 марта 2023, 22:05
Зеленский на Саммите демократии: Нужна победа в этом году
Владимир Зеленский выступил на Саммите за демократию, фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на Саммите демократии 2023, организованном президентом США Джозефом Байденом, призвал участников к сохранению уважения к демократии в странах, где свобода еще не победила.

Источник: "Интерфакс-Украина", "Голос Америки"

Детали: Как отметил 29 марта в видеообращении президент Украины, Россия уже давно воюет со многими демократиями мира, подключая механизмы дезинформации, коррупции, вмешательства в выборы, шпионажа, киберпреступности, а сейчас еще и попытками спровоцировать глобальный энергетический и продовольственный кризис.

"Враги свободы за последние десятилетия не упустили ни одного года. Они направили все свое время и неограниченные средства на ослабление, развращение и подрыв демократий. Но все ли усилия свободного мира были направлены на ограничение агрессивного потенциала тиранов и привлечение их к юридической ответственности за свои преступления? К сожалению, нет. Мы должны это исправить", – заявил Зеленский.

Он убежден, что "демократия должна научиться быть бескомпромиссной перед лицом зла".

Прямая речь Зеленского: "Во-первых, не надо думать, как сохранить лицо Путина... Мы должны думать о том, как сохранить уважение к демократии в тех странах, где свобода еще не победила.

Во-вторых, защитники демократии должны помочь со всем оружием, которое будет надежным для обеспечения поражения агрессора".

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Детали: Украинский лидер заявил, что "Кремль пытается превратить даже продовольственное обеспечение в оружие" – и это "война именно против свободы и демократии".

Он призвал участников Саммита активнее замораживать активы российских богачей, поскольку "они должны иметь мотив действовать в защиту свободы и положить конец агрессии и террористическому правлению Кремля".

Кроме того, Зеленский назвал неприятной ситуацию, при которой "санкции против России значительно медленнее, чем российская агрессия".

Борьбу украинских военных с российской армией Зеленский сравнил с пожаром: пожарные не могут ждать несколько месяцев пожарные машины или принять правило, что пожарные гидранты должны быть обязательно только для коротких расстояний.

Прямая речь: "Когда наши бойцы отбивают штурмы под Бахмутом, они не могут неделями ждать артиллерии и снарядов. Огонь должен быть немедленным, чтобы нейтрализовать угрозу. Все наши решения должны быть такими же быстрыми. 

Демократии нужна победа. Именно в этом году, не позже, и мы в состоянии это обеспечить. Украина и все, кто помогает. Но действовать нужно быстрее".

Детали: Президент США Джо Байден открыл Саммит за демократию обещанием выделить еще 690 миллионов долларов на поддержку программ развития демократии по всему миру в течение следующих 2 лет. На первом Саммите речь шла о более 400 миллионах долларов. 

"Мы наблюдаем беспрецедентное единство демократий, которые осуждают жестокую агрессивную войну России против Украины и солидарны с храбрым украинским народом, который защищает свою демократию", – сказал американский лидер.

В саммите, который проходит в онлайн формате, участвуют порядка 120 мировых лидеров. Во время своих вступительных речей на открытии саммита 29 марта практически каждый выступающий упомянул войну в Украине.

Темы: ЗеленскийСША
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