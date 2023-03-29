Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Хорватія може передати Україні гелікоптери Мі-8 і допомогти з розмінуванням – міністр оборони

"Європейська правда"Середа, 29 березня 2023, 22:22
Хорватія може передати Україні гелікоптери Мі-8 і допомогти з розмінуванням – міністр оборони
Олексій Резніков і Маріо Баножич, фото з Facebook Mario Banožić

Міністр оборони Хорватії Маріо Баножич, перебуваючи в Україні з неоголошеним візитом у середу, зазначив, що Загреб наразі опрацьовує питання надання Києву вертольотів Мі-8 та допомогу з розмінуванням.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Баножич заявив на пресконференції в Одесі.

Говорячи про шляхи підтримки України, хорватський міністр оборони згадав про понад 25-річний досвід гуманітарного розмінування, який має його країна в результаті сербсько-хорватської війни 1992-1995 років.

Реклама:

"Наш досвід війни в 90-х – це причина, чому ми знаємо, що відбувається (в Україні – ред.), і чому ви маєте рацію. Також ідеться про догляд за ветеранами й такі повоєнні дії, як розмінування", – підкреслив він.

Відповідаючи на питання, чи може Україна розраховувати на отримання від Хорватії вертольотів Мі-8, Баножич заявив, що питання наразі опрацьовується.

"Хорватський уряд від самого початку підтримує Україну фінансово, технічно та матеріально, надає політичну підтримку. І одним із кроків такої політичної підтримки є рішення, яке зараз у процесі розгляду нашим урядом. Один із пунктів цього рішення – це вертольоти, і я сподіваюсь, що найближчим часом ми зможемо передання (Україні – ред.)", – зазначив він.

ВІДЕО ДНЯ

У своєму Facebook Баножич окремо написав, що подарував українському візаві Олексію Резнікову макет водонапірної вежи Вуковару та частину корпусу ракети, яка була випущена під час війни по його рідному місту Вінковці як "символ розуміння жахів війни та символ страждань і свободи хорватського народу".

Хорватія послідовно підтримує Україну з початку війни, але через проросійську опозицію та президента Зорана Мілановича, приміром, не долучилась до місії Європейського Союзу з тренування українських військових.

У січні прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович пообіцяв продовження підтримки України попри відмову парламенту схвалити участь хорватських військових у навчальній місії ЄС.

Теми: Хорватіядопомога Українірозмінуваннязброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Хорватія
Хорватія готова надавати порти на Дунаї та в Адріатичному морі для українського зерна
Хорватія перехопила цивільний літак, що залетів у її повітряний простір
Хорватія допоможе вивозити українське зерно через свої порти
Останні новини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
Усі новини...
Реклама: