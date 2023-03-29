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Хорватія може передати Україні гелікоптери Мі-8 і допомогти з розмінуванням – міністр оборони

"Європейська правда"Середа, 29 березня 2023, 22:22
Хорватія може передати Україні гелікоптери Мі-8 і допомогти з розмінуванням – міністр оборони
Олексій Резніков і Маріо Баножич, фото з Facebook Mario Banožić

Міністр оборони Хорватії Маріо Баножич, перебуваючи в Україні з неоголошеним візитом у середу, зазначив, що Загреб наразі опрацьовує питання надання Києву вертольотів Мі-8 та допомогу з розмінуванням.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Баножич заявив на пресконференції в Одесі.

Говорячи про шляхи підтримки України, хорватський міністр оборони згадав про понад 25-річний досвід гуманітарного розмінування, який має його країна в результаті сербсько-хорватської війни 1992-1995 років.

"Наш досвід війни в 90-х – це причина, чому ми знаємо, що відбувається (в Україні – ред.), і чому ви маєте рацію. Також ідеться про догляд за ветеранами й такі повоєнні дії, як розмінування", – підкреслив він.

Відповідаючи на питання, чи може Україна розраховувати на отримання від Хорватії вертольотів Мі-8, Баножич заявив, що питання наразі опрацьовується.

"Хорватський уряд від самого початку підтримує Україну фінансово, технічно та матеріально, надає політичну підтримку. І одним із кроків такої політичної підтримки є рішення, яке зараз у процесі розгляду нашим урядом. Один із пунктів цього рішення – це вертольоти, і я сподіваюсь, що найближчим часом ми зможемо передання (Україні – ред.)", – зазначив він.

У своєму Facebook Баножич окремо написав, що подарував українському візаві Олексію Резнікову макет водонапірної вежи Вуковару та частину корпусу ракети, яка була випущена під час війни по його рідному місту Вінковці як "символ розуміння жахів війни та символ страждань і свободи хорватського народу".

ВІДЕО ДНЯ

Хорватія послідовно підтримує Україну з початку війни, але через проросійську опозицію та президента Зорана Мілановича, приміром, не долучилась до місії Європейського Союзу з тренування українських військових.

У січні прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович пообіцяв продовження підтримки України попри відмову парламенту схвалити участь хорватських військових у навчальній місії ЄС.

Теми: Хорватіядопомога Українірозмінуваннязброя
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