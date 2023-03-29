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Хорватия может передать Украине вертолеты Ми-8 и помочь с разминированием - министр обороны

"Европейская правда"Среда, 29 марта 2023, 22:22
Хорватия может передать Украине вертолеты Ми-8 и помочь с разминированием - министр обороны
Алексей Резников і Марио Баножич, фото из Facebook Mario Banožić

Министр обороны Хорватии Марио Баножич, находясь в Украине с необъявленным визитом в среду, отметил, что Загреб сейчас прорабатывает вопрос предоставления Киеву вертолетов Ми-8 и помощь с разминированием.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Баножич заявил на пресс-конференции в Одессе.

Говоря о путях поддержки Украины, хорватский министр обороны вспомнил о более чем 25-летнем опыте гуманитарного разминирования, который имеет его страна в результате сербско-хорватской войны 1992-1995 годов.

"Наш опыт войны в 90-х - это причина, почему мы знаем, что происходит (в Украине - ред.), и почему вы правы. Также речь идет об уходе за ветеранами и таких послевоенных действиях, как разминирование", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, может ли Украина рассчитывать на получение от Хорватии вертолетов Ми-8, Баножич заявил, что вопрос сейчас прорабатывается.

"Хорватское правительство с самого начала поддерживает Украину финансово, технически и материально, оказывает политическую поддержку. И одним из шагов такой политической поддержки является решение, которое сейчас в процессе рассмотрения нашим правительством. Один из пунктов этого решения - это вертолеты, и я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем передать (Украине - ред.)", - отметил он.

В своем Facebook Баножич отдельно написал, что подарил украинскому визави Алексею Резникову макет водонапорной башни Вуковара и часть корпуса ракеты, которая была выпущена во время войны по его родному городу Винковце как "символ понимания ужасов войны и символ страданий и свободы хорватского народа".

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Хорватия последовательно поддерживает Украину с начала войны, но из-за пророссийской оппозиции и президента Зорана Милановича, например, не присоединилась к миссии Европейского Союза по тренировке украинских военных.

В январе премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович пообещал продолжение поддержки Украины, несмотря на отказ парламента одобрить участие хорватских военных в учебной миссии ЕС.

Темы: Хорватияпомощь Украинеразминированиеоружие
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