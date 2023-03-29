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Папу Франциска госпіталізували – Ватикан

Олена РощінаСереда, 29 березня 2023, 22:50
Папу Франциска госпіталізували – Ватикан
Папа Франциск, фото Getty Images

Папа Римський Франциск буде госпіталізований на "кілька днів" для лікування респіраторної інфекції, повідомив у середу Ватикан.

Джерело: CNN із посиланням на речника Ватикану Маттео Бруні

Пряма мова Бруні: "В останні дні Папа Франциск скаржився на деякі труднощі з диханням і сьогодні вдень він відправився в Поліклініку Агостіно Джемеллі, щоб пройти деякі медичні обстеження. Результати цих обстежень показали респіраторну інфекцію (за винятком інфекції Covid-19), яка потребуватиме кілька днів відповідної лікарняної медичної терапії.

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Папа Франциск зворушений багатьма отриманими повідомленнями і висловлює свою вдячність за близькість і молитву".

Деталі: Після щотижневої загальної аудієнції на площі Святого Петра глава Католицької церкви був доставлений в лікарню, щоб пройти низку аналізів. Раніше вдень у Ватикані повідомили, що візит і аналізи були заплановані.

Графік Папи на четвер розвантажили, "щоб звільнити місце для продовження аналізів, якщо це буде необхідно".

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Понтифік останнім часом має проблеми зі здоров'ям. Його часто бачили з паличкою, а іноді він пересувається в інвалідному візку через біль у правому коліні.

У грудні 2022 року Папа Франциск повідомив, що написав заяву про зречення, яка буде використана в разі його "погіршення стану здоров'я" і неспроможності виконувати свої обов'язки. Франциск сказав, що написав листа кілька років тому і передав його тодішньому держсекретарю Ватикану кардиналу Тарчізіо Бертоне, який пішов у відставку в 2013 році.

Довідка: У 2013 році безпосередній попередник Франциска, Папа Бенедикт XVI, прийняв майже безпрецедентне рішення піти у відставку з посади, назвавши причиною "похилий вік". Це був перший випадок, коли Папа Римський пішов у відставку за майже 600 років. 

Останнім Папою, який пішов у відставку до смерті, був Григорій XII, який у 1415 році пішов у відставку, щоб покласти край громадянській війні в Церкві, в якій більше ніж одна людина претендувала на звання Папи Римського.

Теми: Папа Римський
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