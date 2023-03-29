Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Папу Франциска госпитализировали – Ватикан

Елена РощинаСреда, 29 марта 2023, 22:50
Папу Франциска госпитализировали – Ватикан
Папа Франциск, фото Getty Images

Папа Римский Франциск будет госпитализирован на "несколько дней" для лечения респираторной инфекции, сообщил в среду Ватикан.

Источник: CNN со ссылкой на представителя Ватикана Маттео Бруни

Прямая речь Бруни: "В последние дни Папа Франциск жаловался на некоторые трудности с дыханием и сегодня днем он отправился в Поликлинику Агостино Джемелли, чтобы пройти некоторые медицинские обследования. Результаты этих обследований показали респираторную инфекцию (за исключением инфекции Covid-19), которая потребует несколько дней соответствующей больничной медицинской терапии.

Папа Франциск тронут многими полученными сообщениями и выражает свою благодарность за близость и молитву".

Детали: После еженедельной общей аудиенции на площади Святого Петра глава Католической церкви был доставлен в больницу, чтобы пройти ряд анализов. Ранее днем в Ватикане сообщили, что визит и анализы были запланированы.

График Папы на четверг разгрузили, "чтобы освободить место для продолжения анализов, если это будет необходимо".

Понтифик в последнее время имеет проблемы со здоровьем. Его часто видели с палочкой, а иногда он передвигается в инвалидной коляске из-за боли в правом колене.

ВИДЕО ДНЯ

В декабре 2022 года Папа Франциск сообщил, что написал заявление об отречении, которое будет использовано в случае его "ухудшения состояния здоровья" и неспособности выполнять свои обязанности. Франциск сказал, что написал письмо несколько лет назад и передал его тогдашнему госсекретарю Ватикана кардиналу Тарчизио Бертоне, который ушел в отставку в 2013 году.

Справка: В 2013 году непосредственный предшественник Франциска, Папа Бенедикт XVI, принял почти беспрецедентное решение уйти в отставку с поста, назвав причиной "преклонный возраст". Это был первый случай, когда Папа Римский ушел в отставку за почти 600 лет. 

Последним Папой, который ушел в отставку до смерти, был Григорий XII, который в 1415 году ушел в отставку, чтобы положить конец гражданской войне в Церкви, в которой более чем один человек претендовал на звание Папы Римского.

Темы: Папа Римский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На фронте погиб белорусский доброволец, бывший торнадовец "Моджахед"

Украина купит у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak

Зеленский ввел санкции против Богуслаева, российских Минфина и Совета Федерации

Наместник Лавры Павел во время обысков СБУ засветил шарф Louis Vuitton за 16 тысяч

фото, видеоМитрополит Павел в зале суда заявил, что "никогда не был на стороне агрессии"

Разведка Британии: Зимнее наступление России на Донбассе провалилось

Все новости...
Папа Римский
Глава МИД сожалеет, что Папа за время войны так и не доехал в Украину
Папа Римский: Я поеду либо в Киев и Москву, либо ни в один из этих городов
Папа Римский: война в Украине подпитывается имперскими интересами, и не только России
Последние новости
17:02
обновлено от 15:28Оккупанты убили человека во время обстрела Херсона
16:54
Кулеба призвал не дать России злоупотреблять председательством в Совбезе ООН
16:35
Могут ли аптеки продавать лекарства без рецепта во время военного состояния – ответ Минздрава
16:28
На фронте погиб белорусский доброволец, бывший торнадовец "Моджахед"
16:22
Заработал 5 миллионов на провальном проекте: история "отца" ChatGPT Альтмана
16:10
Зеленский и Макрон провели телефонный разговор
15:57
Суд по делу наместника Лавры Павла перенесли - заявил, что плохо себя чувствует
15:41
Эрдоган утвердил решение парламента, что дает "зеленый свет" для вступления Финляндии в НАТО
15:11
Украина купит у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak
14:58
Германия не сможет полностью закрыть потребности Бундесвера до 2030 года - министр обороны
Все новости...