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Папу Франциска госпитализировали – Ватикан

Елена РощинаСреда, 29 марта 2023, 22:50
Папу Франциска госпитализировали – Ватикан
Папа Франциск, фото Getty Images

Папа Римский Франциск будет госпитализирован на "несколько дней" для лечения респираторной инфекции, сообщил в среду Ватикан.

Источник: CNN со ссылкой на представителя Ватикана Маттео Бруни

Прямая речь Бруни: "В последние дни Папа Франциск жаловался на некоторые трудности с дыханием и сегодня днем он отправился в Поликлинику Агостино Джемелли, чтобы пройти некоторые медицинские обследования. Результаты этих обследований показали респираторную инфекцию (за исключением инфекции Covid-19), которая потребует несколько дней соответствующей больничной медицинской терапии.

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Папа Франциск тронут многими полученными сообщениями и выражает свою благодарность за близость и молитву".

Детали: После еженедельной общей аудиенции на площади Святого Петра глава Католической церкви был доставлен в больницу, чтобы пройти ряд анализов. Ранее днем в Ватикане сообщили, что визит и анализы были запланированы.

График Папы на четверг разгрузили, "чтобы освободить место для продолжения анализов, если это будет необходимо".

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Понтифик в последнее время имеет проблемы со здоровьем. Его часто видели с палочкой, а иногда он передвигается в инвалидной коляске из-за боли в правом колене.

В декабре 2022 года Папа Франциск сообщил, что написал заявление об отречении, которое будет использовано в случае его "ухудшения состояния здоровья" и неспособности выполнять свои обязанности. Франциск сказал, что написал письмо несколько лет назад и передал его тогдашнему госсекретарю Ватикана кардиналу Тарчизио Бертоне, который ушел в отставку в 2013 году.

Справка: В 2013 году непосредственный предшественник Франциска, Папа Бенедикт XVI, принял почти беспрецедентное решение уйти в отставку с поста, назвав причиной "преклонный возраст". Это был первый случай, когда Папа Римский ушел в отставку за почти 600 лет. 

Последним Папой, который ушел в отставку до смерти, был Григорий XII, который в 1415 году ушел в отставку, чтобы положить конец гражданской войне в Церкви, в которой более чем один человек претендовал на звание Папы Римского.

Темы: Папа Римский
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