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Пригожина спіймали на брехні про "оточення" Бахмута

Ірина БалачукП'ятниця, 3 березня 2023, 12:25
Пригожина спіймали на брехні про оточення Бахмута
Євгеній Пригожин. ФОТО SPROTYV.MOD.GOV.UA

Власника кишенькової ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина спіймали на брехні про нібито "оточення" його бойовиками міста Бахмут у Донецькій області.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно Спротив: "Терорист Євгеній Пригожин записав відео, де він нібито стверджує про оточення Бахмута, але саме відео записане навіть не на околиці міста, оскільки туди його не пускає його охорона.

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Судячи з кадрів, які є на відео, головний вагнерівець перебуває у селі Парасковіївка, про захоплення якого ворог оголосив 20 лютого".

Деталі: ЦНС підкреслює, що відео є провокативним і є частиною дезінформаційної кампанії окупантів, покликаної спровокувати панічні настрої серед населення.

 
Фото Sprotyv.mod.gov.ua

Спротив нагадує, що Пригожин не вперше імітує перебування на передовій, насправді перебуваючи в тилу. Наприклад, у січні він видав фото з печери у Володимирівці за соляні шахти Соледара, де тоді тривали бої.

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Теми: ПригожинБахмутпропаганда
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