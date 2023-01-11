У ЗСУ запевняють, що росіяни ще не захопили Соледар 

Соледар під час атак, фото AFP via Getty Images

Заяви російських військових про захоплення Соледара в Донецькій області не відповідають дійсності, заявляють у Збройних силах України.

Джерело: речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий у коментарі "Суспільному"

Пряма мова: "Росіяни кажуть, що Соледар під їхнім контролем, – це неправда. Деталі, у зведенні Генштабу, чекайте".

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Деталі: Вночі пресслужба власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина опублікувала фото нібито з соляної шахти Соледара та повідомила, що нібито вся територія міста взята під контроль їхніми бійцями.

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ назвали цю інформацію ворожою інформаційно-психологічною операцією.

"Схоже на те, що місце знаходження Пригожина не відповідає дійсності, і він не в Соледарських шахтах. Елемент ІПСО від пригожинських піарщиків, який спрямований на внутрішню аудиторію, щоб хоч якось виправдати шалені втрати серед зеків", – йдеться у повідомленні управління.

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