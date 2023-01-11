У ЗСУ запевняють, що росіяни ще не захопили Соледар
Заяви російських військових про захоплення Соледара в Донецькій області не відповідають дійсності, заявляють у Збройних силах України.
Джерело: речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий у коментарі "Суспільному"
Пряма мова: "Росіяни кажуть, що Соледар під їхнім контролем, – це неправда. Деталі, у зведенні Генштабу, чекайте".
Деталі: Вночі пресслужба власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина опублікувала фото нібито з соляної шахти Соледара та повідомила, що нібито вся територія міста взята під контроль їхніми бійцями.
В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ назвали цю інформацію ворожою інформаційно-психологічною операцією.
"Схоже на те, що місце знаходження Пригожина не відповідає дійсності, і він не в Соледарських шахтах. Елемент ІПСО від пригожинських піарщиків, який спрямований на внутрішню аудиторію, щоб хоч якось виправдати шалені втрати серед зеків", – йдеться у повідомленні управління.
Передісторія:
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр ввечері 10 січня заявила, що ЗСУ продовжують тримати оборону міста Соледар Донецької області – тривають важкі бої.
- CNN писало, що в Соледарі ситуація критична і динамічна: будівлі щодня переходять з рук у руки, а кількість загиблих настільки велика, що "ніхто не рахує".
- Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська не захопили весь Соледар, але навіть у випадку його захоплення Бахмут не опиниться в оточенні.