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У ЗСУ запевняють, що росіяни ще не захопили Соледар 

"Українська правда"Середа, 11 січня 2023, 10:02
Соледар під час атак, фото AFP via Getty Images

Заяви російських військових про захоплення Соледара в Донецькій області не відповідають дійсності, заявляють у Збройних силах України.

Джерело: речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий у коментарі "Суспільному"

Пряма мова: "Росіяни кажуть, що Соледар під їхнім контролем, – це неправда. Деталі, у зведенні Генштабу, чекайте".

Деталі: Вночі пресслужба власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина опублікувала фото нібито з соляної шахти Соледара та повідомила, що нібито вся територія міста взята під контроль їхніми бійцями.

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ назвали цю інформацію ворожою інформаційно-психологічною операцією.

"Схоже на те, що місце знаходження Пригожина не відповідає дійсності, і він не в Соледарських шахтах. Елемент ІПСО від пригожинських піарщиків, який спрямований на внутрішню аудиторію, щоб хоч якось виправдати шалені втрати серед зеків", – йдеться у повідомленні управління.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Заступниця міністра оборони Ганна Маляр ввечері 10 січня заявила, що ЗСУ продовжують тримати оборону міста Соледар Донецької області – тривають важкі бої.
  • CNN писало, що в Соледарі ситуація критична і динамічна: будівлі щодня переходять з рук у руки, а кількість загиблих настільки велика, що "ніхто не рахує".
  • Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська не захопили весь Соледар, але навіть у випадку його захоплення Бахмут не опиниться в оточенні.

Теми: Донецька областьБахмутвійна
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