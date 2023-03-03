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Удар росіян по Запоріжжю: кількість жертв зросла до 7

Альона Мазуренко П'ятниця, 3 березня 2023, 23:46

У Запоріжжі рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку ще 2 загиблих унаслідок ракетного удару, кількість жертв зросла до 7.

Джерело: ДСНС у Запорізькій області

Дослівно: "Станом на 22:00 3 березня у Запоріжжі триває ліквідація наслідків ракетного удару по житловому будинку.

Силами підрозділів ДСНС вдалося врятувати 11 осіб, ще 20 - евакуювати.

З-під завалів будинку рятувальники деблокували 7 загиблих".

Деталі: Рятувальники продовжують роботи і демонтують зруйновані будівельні конструкції.

Комунальні служби прибрали вже 333 тонни рештків будівлі.

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До ліквідації наслідків ракетного удару залучено залучено 110 осіб та 21 одиниця техніки, з них від ДСНС – 76 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки.

Нагадаємо: 

  • Станом на день 3 березня повідомлялося про 5 загиблих, 10 людей вважали безвісти зниклими. 
  • Російські загарбники вночі 2 березня здійснили повітряну атаку на Запоріжжя, внаслідок "прильоту" пошкоджень зазнав житловий будинок.

Теми: Запоріжжяракетний ударвійнаРосія
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