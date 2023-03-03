Удар росіян по Запоріжжю: кількість жертв зросла до 7
П'ятниця, 3 березня 2023, 23:46
У Запоріжжі рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку ще 2 загиблих унаслідок ракетного удару, кількість жертв зросла до 7.
Джерело: ДСНС у Запорізькій області
Дослівно: "Станом на 22:00 3 березня у Запоріжжі триває ліквідація наслідків ракетного удару по житловому будинку.
Силами підрозділів ДСНС вдалося врятувати 11 осіб, ще 20 - евакуювати.
З-під завалів будинку рятувальники деблокували 7 загиблих".
Деталі: Рятувальники продовжують роботи і демонтують зруйновані будівельні конструкції.
Комунальні служби прибрали вже 333 тонни рештків будівлі.
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До ліквідації наслідків ракетного удару залучено залучено 110 осіб та 21 одиниця техніки, з них від ДСНС – 76 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки.
Нагадаємо:
- Станом на день 3 березня повідомлялося про 5 загиблих, 10 людей вважали безвісти зниклими.
- Російські загарбники вночі 2 березня здійснили повітряну атаку на Запоріжжя, внаслідок "прильоту" пошкоджень зазнав житловий будинок.