Удар росіян по Запоріжжю: кількість жертв зросла до 7

У Запоріжжі рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку ще 2 загиблих унаслідок ракетного удару, кількість жертв зросла до 7.

Джерело: ДСНС у Запорізькій області

Дослівно: "Станом на 22:00 3 березня у Запоріжжі триває ліквідація наслідків ракетного удару по житловому будинку.

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Силами підрозділів ДСНС вдалося врятувати 11 осіб, ще 20 - евакуювати.

З-під завалів будинку рятувальники деблокували 7 загиблих".

Деталі: Рятувальники продовжують роботи і демонтують зруйновані будівельні конструкції.

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Комунальні служби прибрали вже 333 тонни рештків будівлі.

До ліквідації наслідків ракетного удару залучено залучено 110 осіб та 21 одиниця техніки, з них від ДСНС – 76 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки.

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