Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Удар росіян по Запоріжжю: кількість жертв зросла до 7

Альона Мазуренко П'ятниця, 3 березня 2023, 22:46
Удар росіян по Запоріжжю: кількість жертв зросла до 7

У Запоріжжі рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку ще 2 загиблих унаслідок ракетного удару, кількість жертв зросла до 7.

Джерело: ДСНС у Запорізькій області

Дослівно: "Станом на 22:00 3 березня у Запоріжжі триває ліквідація наслідків ракетного удару по житловому будинку.

Реклама:

Силами підрозділів ДСНС вдалося врятувати 11 осіб, ще 20 - евакуювати.

З-під завалів будинку рятувальники деблокували 7 загиблих".

Деталі: Рятувальники продовжують роботи і демонтують зруйновані будівельні конструкції.

ВІДЕО ДНЯ

Комунальні служби прибрали вже 333 тонни рештків будівлі.

До ліквідації наслідків ракетного удару залучено залучено 110 осіб та 21 одиниця техніки, з них від ДСНС – 76 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки.

Нагадаємо: 

  • Станом на день 3 березня повідомлялося про 5 загиблих, 10 людей вважали безвісти зниклими. 
  • Російські загарбники вночі 2 березня здійснили повітряну атаку на Запоріжжя, внаслідок "прильоту" пошкоджень зазнав житловий будинок.

Теми: Запоріжжяракетний ударвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Запоріжжя
На Чернігівщині "Шахед" пошкодив міськраду, на Дніпропетровщині – підприємство
Ворог вночі атакував Запоріжжя: пошкоджено 4 багатоповерхівки
Група "Шахедів" атакує Запоріжжя: пролунали вибухи
Останні новини
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
Усі новини...
Реклама: