Уряд Польщі ухвалив програму виробництва боєприпасів на понад 420 млн євро

Польський уряд 29 березня ухвалив національну програму зі стимулювання виробництва боєприпасів на загальну суму до двох мільярдів злотих (426,7 мільйона євро).

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP, про це на пресконференції заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Ухвалена польським урядом постанова передбачає створення Національної програми боєприпасів для підтримки розвитку потенціалу польської промисловості з виробництва артилерійських боєприпасів.

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Відповідно до програми, за словами Моравецького, Польща найближчим часом виділить до двох мільярдів злотих на інвестиції у виробництво на збройовому заводі Dezamet.

"А замовлення – 800 тисяч одиниць боєприпасів, це замовлення, які складуть 12 мільярдів злотих (1,7 мільярда євро). Це зобов'язання, яке ми взяли на себе – саме збільшення потенціалу для придбання арсеналу боєприпасів у найближчій перспективі, і бажано, щоб це все ж таки вироблялося на території Республіки Польща", – підкреслив він.

Також Польща прагне залучити іноземних інвесторів – насамперед зі США й Південної Кореї – для вкладання у виробництво боєприпасів.

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Про ухвалення програми виробництва боєприпасів у Польщі стало відомо раніше цього тижня під час зустрічі Матеуша Моравецького з єврокомісаром з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретоном.

Нагадаємо, 20 березня 17 країн Євросоюзу та Норвегія досягли згоди спільно виробляти і закуповувати боєприпаси, щоб поповнити свої запаси та задовольнити потреби України. Реалізація цього плану передбачає надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців.

Згодом до них приєдналися Польща та Іспанія.

Все про домовленість європейських держав читайте у статті: Снаряди в обхід Угорщини: як та на яких умовах ЄС спільно постачатиме боєприпаси Україні.