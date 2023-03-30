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Правительство Польши приняло программу производства боеприпасов на более чем 420 млн евро

"Европейская правда"Четверг, 30 марта 2023, 02:05
Правительство Польши приняло программу производства боеприпасов на более чем 420 млн евро
Матеуш Моравецкий. ФОТО: GETTY IMAGES

Польское правительство 29 марта приняло национальную программу по стимулированию производства боеприпасов на общую сумму до двух миллиардов злотых (426,7 миллиона евро).

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP, об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Принятое польским правительством постановление предусматривает создание Национальной программы боеприпасов для поддержки развития потенциала польской промышленности по производству артиллерийских боеприпасов.

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Согласно программе, по словам Моравецкого, Польша в ближайшее время выделит до двух миллиардов злотых на инвестиции в производство на оружейном заводе Dezamet.

"А заказ - 800 тысяч единиц боеприпасов, это заказы, которые составят 12 миллиардов злотых (1,7 миллиарда евро). Это обязательство, которое мы взяли на себя - именно увеличение потенциала для приобретения арсенала боеприпасов в ближайшей перспективе, и желательно, чтобы это все же производилось на территории Республики Польша", - подчеркнул он.

Также Польша стремится привлечь иностранных инвесторов - прежде всего из США и Южной Кореи - для вложения в производство боеприпасов.

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Об утверждении программы производства боеприпасов в Польше стало известно ранее на этой неделе во время встречи Матеуша Моравецкого с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном.

Напомним, 20 марта 17 стран Евросоюза и Норвегия договорились совместно производить и закупать боеприпасы, чтобы пополнить свои запасы и удовлетворить потребности Украины. Реализация этого плана предусматривает предоставление Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев.

Впоследствии к ним присоединились Польша и Испания.

Все о договоренности европейских государств читайте в статье: Снаряды в обход Венгрии: как и на каких условиях ЕС совместно будет поставлять боеприпасы Украине.

Темы: ПольшаУкраинаВооруженные силы
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