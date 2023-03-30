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Окупанти убили мирного мешканця у Часовому Яру

Ірина БалачукЧетвер, 30 березня 2023, 08:33
Окупанти убили мирного мешканця у Часовому Яру
Інфографіка з Telegram Кириленка

Щонайменше одна людина загинула та ще п’ятеро дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області 29 березня.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 29 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у місті Часів Яр. Ще 5 людей в області дістали поранення".

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Деталі: Станом на ранок 30 березня росіяни убили щонайменше 1 437 мирних мешканців Донеччини та поранили щонайменше 3 307.

Кириленко підкреслює, що ці цифри неостаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Теми: Донецька областьвійнажертви
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