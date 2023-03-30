Оккупанты убили мирного жителя в Часовом Яру

По меньшей мере один человек погиб и еще пятеро получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 29 марта.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 29 марта россияне убили 1 жителя Донецкой области – в городе Часов Яр. Еще 5 человек в области получили ранения".

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Детали: По состоянию на утро 30 марта россияне убили не менее 1 437 мирных жителей Донецкой области и ранили по меньшей мере 3 307.

Кириленко подчеркивает, что эти цифры неокончательные, потому что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.