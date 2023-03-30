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Кількість українських дітей у школах Німеччини сягнула майже 210 тисяч

"Європейська правда"Четвер, 30 березня 2023, 08:57
Кількість українських дітей у школах Німеччини сягнула майже 210 тисяч
Діти в школі. Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Кількість українських учнів, які зареєстровані у німецьких школах, досягла майже 210 тисяч.

Про це у середу повідомили збори міністрів освіти та культури земель Німеччини в Берліні (KMK), пише "Європейська правда" з посиланням Berliner Zeitung.

Станом на тиждень з 20 по 26 березня федеральні землі повідомили про 209 602 дітей та підлітків з України, які навчаються у німецьких школах.

Порівняно з попереднім тижнем це число збільшилося на 1683 особи. На той час було зареєстровано 207 919 дітей та підлітків. 

Наведені дані стосуються дітей, що ходять до загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних училищ.

Станом на кінець лютого у польських школах і дитсадках навчалися майже 188 тисяч українських дітей, які приїхали до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Віцепрезидентка Єврокомісії Дубравка Шуїця вважає, що країнам, які приймають українських біженців, таким як Німеччина та Польща, доведеться пристосовуватися до того факту, що українці залишаться в країні на довгі роки після закінчення війни. 

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Теми: Німеччинаосвітадітиукраїнці
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