Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кількість українських дітей у школах Німеччини сягнула майже 210 тисяч

"Європейська правда"Четвер, 30 березня 2023, 08:57
Кількість українських дітей у школах Німеччини сягнула майже 210 тисяч
Діти в школі. Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Кількість українських учнів, які зареєстровані у німецьких школах, досягла майже 210 тисяч.

Про це у середу повідомили збори міністрів освіти та культури земель Німеччини в Берліні (KMK), пише "Європейська правда" з посиланням Berliner Zeitung.

Станом на тиждень з 20 по 26 березня федеральні землі повідомили про 209 602 дітей та підлітків з України, які навчаються у німецьких школах.

Реклама:

Порівняно з попереднім тижнем це число збільшилося на 1683 особи. На той час було зареєстровано 207 919 дітей та підлітків. 

Наведені дані стосуються дітей, що ходять до загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних училищ.

Станом на кінець лютого у польських школах і дитсадках навчалися майже 188 тисяч українських дітей, які приїхали до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Віцепрезидентка Єврокомісії Дубравка Шуїця вважає, що країнам, які приймають українських біженців, таким як Німеччина та Польща, доведеться пристосовуватися до того факту, що українці залишаться в країні на довгі роки після закінчення війни. 

Теми: Німеччинаосвітадітиукраїнці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Німеччина
Німеччина скорочує податки на 32 млрд євро, щоб дати поштовх економіці
У Німеччині розслідують, як їхня електроніка опинилась у російських "Орланах" – ЗМІ
Малював свастику на автівках українців: у Баден-Бадені оштрафували посадовця 
Останні новини
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
Усі новини...
Реклама: