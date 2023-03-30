Кількість українських дітей у школах Німеччини сягнула майже 210 тисяч

Кількість українських учнів, які зареєстровані у німецьких школах, досягла майже 210 тисяч.

Про це у середу повідомили збори міністрів освіти та культури земель Німеччини в Берліні (KMK), пише "Європейська правда" з посиланням Berliner Zeitung.

Станом на тиждень з 20 по 26 березня федеральні землі повідомили про 209 602 дітей та підлітків з України, які навчаються у німецьких школах.

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Порівняно з попереднім тижнем це число збільшилося на 1683 особи. На той час було зареєстровано 207 919 дітей та підлітків.

Наведені дані стосуються дітей, що ходять до загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних училищ.

Станом на кінець лютого у польських школах і дитсадках навчалися майже 188 тисяч українських дітей, які приїхали до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії.

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