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Количество украинских детей в школах Германии достигло почти 210 тысяч

"Европейская правда"Четверг, 30 марта 2023, 08:57
Количество украинских детей в школах Германии достигло почти 210 тысяч
Дети в школе. Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

Количество украинских учеников, которые зарегистрированы в немецких школах, достигло почти 210 тысяч.

Об этом в среду сообщило собрание министров образования и культуры земель Германии в Берлине (KMK), пишет "Европейская правда" со ссылкой на Berliner Zeitung.

По состоянию на неделю с 20 по 26 марта федеральные земли сообщили о 209 602 детей и подростков из Украины, которые учатся в немецких школах.

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По сравнению с предыдущей неделей это число увеличилось на 1683 человека. На то время было зарегистрировано 207 919 детей и подростков. 

Приведенные данные касаются детей, которые ходят в общеобразовательные школы и профессионально-технические училища.

По состоянию на конец февраля в польских школах и детсадах начались почти 188 тысяч украинских детей, которые приехали в Польшу после начала полномасштабного вторжения России.

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Вице-президент Еврокомиссии Дубравка Шуица считает, что странам, которые принимают украинских беженцев, таким как Германия и Польша, придется приспосабливаться к тому факту, что украинцы останутся в стране на долгие годы после окончания войны.

Темы: Германияобразованиедетиукраинцы
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