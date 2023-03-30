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Российские спецслужбы схватили журналиста Wall Street Journal, который писал о ЧВК "Вагнер"

Станислав ПогориловЧетверг, 30 марта 2023, 11:04
Российские спецслужбы схватили журналиста Wall Street Journal, который писал о ЧВК Вагнер
Фото: "РИА "Новости"

Российская ФСБ задержала в Екатеринбурге журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, против него возбудили уголовное дело о шпионаже.

Источник: "Радио Свобода""Meduza", российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Детали: Гершкович ездил писать об отношении россиян к войне и о вербовке местных жителей в ЧВК "Вагнер". В поездке его сопровождал местный активист Ярослав Ширшиков.

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Вчера екатеринбургское издание "Вечерние ведомости" сообщило, что в центре города возле ресторана Bukowski Grill, где ранее встречались Ширшиков и Гершкович, люди в штатском задержали мужчину, натянув ему на голову свитер. Ширшиков предположил, что это мог быть американский журналист.

Также о Гершковиче написал неофициальный телеграм-канал администрации губернатора Свердловской области: "Вчера в Екатеринбурге действительно задержали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Ситуация очень серьезная".

Как рассказал изданию "Meduza" источник среди западных журналистов, работающих в Москве, помимо посещения Екатеринбурга, Гершкович ездил в Нижний Тагил. Там расположено оборонное предприятие "Уралвагонзавод".

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Гершкович около шести лет живет в Москве, освещая события в России и Украине для The Wall Street Journal.

Ранее он работал в Agence France-Presse, The Moscow Times и The New York Times.

Последнюю статью за авторством Гершковича The Wall Street Journal опубликовала 28 марта.

Позже пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что журналиста задержали с поличным. "Единственное, что могу сказать, что, насколько нам известно, его (журналиста WSJ - ред.) взяли с поличным", - сказал он.

Темы: ФСБРосcияСМИ
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