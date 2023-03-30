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Посол РФ пояснив, чому Москва оголосила Угорщину недружньою країною

"Європейська правда"Четвер, 30 березня 2023, 11:44
Посол РФ пояснив, чому Москва оголосила Угорщину недружньою країною
Євгеній Станіславов

Російська Федерація внесла Угорщину до списку так званих недружніх країн через приєднання до європейських санкцій.

Про це заявив посол Росії в Угорщині Євгеній Станіславов в інтерв'ю РІА Новості пише "Європейська правда".

Станіславов заявив, що, попри спроби Угорщини відстоювати власні інтереси, які часто суперечать політиці ЄС, "факт залишається фактом: Угорщина підписалася під усіма антиросійськими санкційними пакетами Брюсселя і змушена їх суворо виконувати".

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Він додав, що Будапешт демонструє прагматичну позицію, від якої поки що не збирається відмовлятися "навіть під тиском своїх союзників по ЄС і НАТО".

Посол заявив, що РФ "тримає канали діалогу відкритими заради збереження накопиченого за минулі роки багажу позитивних напрацювань".

Слід зазначити, що Угорщина потрапила у російський список недружніх країн ще в березні минулого року разом з усіма країнами ЄС, G7 та Україною.

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Як відомо, Угорщина послідовно виступає проти санкцій щодо РФ, а також не надає Україні військову допомогу.

Нагадаємо, в адміністрації угорського прем'єра Віктора Орбана заявили, що попри ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом, в Угорщині не стануть арештовувати російського лідера, якщо він приїде в країну.

Теми: УгорщинаРосія
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