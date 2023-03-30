Посол РФ объяснил, почему Москва объявила Венгрию недружественной страной

Россия внесла Венгрию в список так называемых недружественных стран из-за присоединения к европейским санкциям.

Об этом заявил посол России в Венгрии Евгений Станиславов в интервью РИА Новости пишет "Европейская правда".

Станиславов заявил, что, несмотря на попытки Венгрии отстаивать собственные интересы, которые часто противоречат политике ЕС, "факт остается фактом: Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкционными пакетами Брюсселя и вынуждена их строго выполнять".

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Он добавил, что Будапешт демонстрирует прагматичную позицию, от которой пока не собирается отказываться "даже под давлением своих союзников по ЕС и НАТО".

Посол заявил, что РФ "держит каналы диалога открытыми ради сохранения накопленного за прошедшие годы багажа положительных наработок".

Следует отметить, что Венгрия попала в российский список недружественных стран еще в марте прошлого года вместе со всеми странами ЕС, G7 и Украиной.

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Как известно, Венгрия последовательно выступает против санкций в отношении РФ, а также не предоставляет Украине военную помощь.

Напомним, в администрации венгерского премьера Виктора Орбана заявили, что несмотря на ордер на арест президента России Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом, в Венгрии не станут арестовывать российского лидера, если он приедет в страну.