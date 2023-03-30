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У Швейцарії чотирьох банкірів засудили за допомогу з мільйонами Путіна

"Європейська правда"Четвер, 30 березня 2023, 12:04

Окружний суд Цюриха визнав винними у недбалості при проведенні фінансових операцій чотирьох банкірів, які допомогли близькому другу президента Росії Владіміра Путіна перерахувати мільйони франків через швейцарські банківські рахунки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Суд визнав трьох росіян і одного швейцарця винними у допомозі Сергєю Ролдугіну, віолончелісту, якого швейцарський уряд називає "гаманцем Путіна". Ролдугін також є хрещеним батьком старшої дочки Путіна Марії. 

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Чоловіки, чиї імена не називають через швейцарські обмеження на розголошення інформації, отримали умовні терміни ув'язнення по сім місяців кожен. Чотири звинувачені були співробітниками швейцарської дочірньої компанії "Газпромбанку", в тому числі, за даними ЗМІ, її виконавчий директор Роман Абдулін.

Суд постановив, що обвинувачені допомогли Ролдугіну покласти мільйони франків на швейцарські банківські рахунки в період між 2014 і 2016 роками. Мова йде про 50 мільйонів швейцарських франків на двох рахунках "Газпромбанку".

Згідно з обвинуваченням, банкіри проявили злочинну недбалість, дозволивши відкрити рахунки і не ставлячи під сумнів походження коштів.

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Зокрема, вони підписали декларації про те, що віолончеліст не є "політично значущою особою" - формальне визначення, яке викликало б додаткову перевірку - незважаючи на публічні повідомлення про зв'язки Ролдугіна з Кремлем і Путіним.

Прокурори стверджували, що звинувачені були повністю обізнані про справжнє значення і зв'язки Ролдугіна.

Теми: ШвейцаріяПутінгрошібанки
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