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В Швейцарии четырех банкиров осудили за помощь с миллионами Путина

"Европейская правда"Четверг, 30 марта 2023, 12:04

Окружной суд Цюриха признал виновными в халатности при проведении финансовых операций четырех банкиров, которые помогли близкому другу президента России Владимира Путина перечислить миллионы франков через швейцарские банковские счета.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Суд признал трех россиян и одного швейцарца виновными в помощи Сергею Ролдугину, виолончелисту, которого швейцарское правительство называет "кошельком Путина". Ролдугин также является крестным отцом старшей дочери Путина Марии.

Мужчины, чьи имена не называют из-за швейцарских ограничений на разглашение информации, получили условные сроки заключения по семь месяцев каждый. Четыре обвиняемых были сотрудниками швейцарской дочерней компании Газпромбанка, в том числе, по данным СМИ, ее исполнительный директор Роман Абдулин.

Суд постановил, что обвиняемые помогли Ролдугину положить миллионы франков на швейцарские банковские счета в период между 2014 и 2016 годами. Речь идет о 50 миллионах швейцарских франков на двух счетах Газпромбанка.

Согласно обвинению, банкиры проявили преступную халатность, позволив открыть счета и не ставя под сомнение происхождение средств.

В частности, они подписали декларации о том, что виолончелист не является "политически значимым лицом" - формальное определение, которое вызвало бы дополнительную проверку - несмотря на публичные сообщения о его связях с Кремлем и Путиным.

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Прокуроры утверждали, что обвиняемые были полностью осведомлены об истинном значении и связях Ролдугина.

Темы: ШвейцарияПутинденьгибанки
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