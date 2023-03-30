Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Троє засуджених прямо з колонії виманювали гроші у родичів військових

Валентина РоманенкоЧетвер, 30 березня 2023, 12:45
Троє засуджених прямо з колонії виманювали гроші у родичів військових
фото поліції

Правоохоронці ліквідували у Рівненській області шахрайську схему виманювання грошей у родичів зниклих безвісти українських військових.

Джерело: СБУ, Нацполіція, прокуратура Рівненщини

Деталі: Незаконну діяльність організували троє засуджених за майнові злочини мешканців Донецької та Рівненської областей, які відбувають покарання за тяжкі злочини у місцевій виправній колонії.

Реклама:

Зловмисники знаходили в інтернеті людей, які розшукують своїх близьких, учасників бойових дій, і представлялись їм військовослужбовцями. Потім за гроші пропонували громадянам "допомогу" у встановленні місця перебування і стану здоров’я зниклих воїнів або навіть звільнення їх із полону.

Вартість таких "послуг" становила від 3 до майже 100 тисяч гривень. Сума залежала від емоційно-психологічного стану потерпілих та їхніх фінансових можливостей.

Гроші просили переказувати на банківські картки знайомої одного із ув’язнених. Після отримання коштів зловмисники припиняли спілкування з потерпілим і більше не виходили з ним на зв’язок.

ВІДЕО ДНЯ

Встановлено, що шахраї підшукували своїх жертв у тематичних спільнотах популярних соцмереж, до яких приєднувались із фейкових акаунтів.

Там вони знаходили інформацію про військових, яких розшукували, і заходили у приватне листування з їхніми родичами. В процесі розмов зловмисники застосовували методи маніпулятивного впливу та чинили психологічний тиск на співрозмовників.

 
фото поліції

Під час обшуків за місцем відбування покарання та за адресою проживання знайомої одного із в’язнів правоохоронці вилучили:

  • мобільні телефони і планшети;
  • майже 2 десятки сім-карток різних мобільних операторів, на які були зареєстровані фейкові акаунти та з яких зловмисники телефонували потерпілим;
  • 5 банківських карток, на які надходили гроші від потерпілих;
  • чорнові записи із доказами незаконної діяльності.

За даними прокуратури, правоохоронці встановили вже 8 потерпілих, які відправили шахраям гроші. Проте за наявною інформацією, ошуканих значно більше, додають поліцейські.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру в шахрайстві.

Теми: Рівненська областьСБУполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Рівненська область
На кордоні Рівненщини і Білорусі збільшили кількість постів і заклали десятки тисяч мін − Наєв
Ворог атакував нафтобазу на Рівненщині – ОВА
Рівненського військкома, який побив підлеглого, арештували
Останні новини
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:41
НБУ: через блокаду західного кордону експорт скоротився на 160 мільйонів доларів, імпорт - на 700
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:33
"Укрзалізниця" запускає єдине цифрове вікно для клієнтів вантажних перевезень
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
Усі новини...
Реклама: