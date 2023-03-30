Троє засуджених прямо з колонії виманювали гроші у родичів військових
Правоохоронці ліквідували у Рівненській області шахрайську схему виманювання грошей у родичів зниклих безвісти українських військових.
Джерело: СБУ, Нацполіція, прокуратура Рівненщини
Деталі: Незаконну діяльність організували троє засуджених за майнові злочини мешканців Донецької та Рівненської областей, які відбувають покарання за тяжкі злочини у місцевій виправній колонії.
Зловмисники знаходили в інтернеті людей, які розшукують своїх близьких, учасників бойових дій, і представлялись їм військовослужбовцями. Потім за гроші пропонували громадянам "допомогу" у встановленні місця перебування і стану здоров’я зниклих воїнів або навіть звільнення їх із полону.
Вартість таких "послуг" становила від 3 до майже 100 тисяч гривень. Сума залежала від емоційно-психологічного стану потерпілих та їхніх фінансових можливостей.
Гроші просили переказувати на банківські картки знайомої одного із ув’язнених. Після отримання коштів зловмисники припиняли спілкування з потерпілим і більше не виходили з ним на зв’язок.
Встановлено, що шахраї підшукували своїх жертв у тематичних спільнотах популярних соцмереж, до яких приєднувались із фейкових акаунтів.
Там вони знаходили інформацію про військових, яких розшукували, і заходили у приватне листування з їхніми родичами. В процесі розмов зловмисники застосовували методи маніпулятивного впливу та чинили психологічний тиск на співрозмовників.
Під час обшуків за місцем відбування покарання та за адресою проживання знайомої одного із в’язнів правоохоронці вилучили:
- мобільні телефони і планшети;
- майже 2 десятки сім-карток різних мобільних операторів, на які були зареєстровані фейкові акаунти та з яких зловмисники телефонували потерпілим;
- 5 банківських карток, на які надходили гроші від потерпілих;
- чорнові записи із доказами незаконної діяльності.
За даними прокуратури, правоохоронці встановили вже 8 потерпілих, які відправили шахраям гроші. Проте за наявною інформацією, ошуканих значно більше, додають поліцейські.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру в шахрайстві.