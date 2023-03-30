Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Троє засуджених прямо з колонії виманювали гроші у родичів військових

Валентина РоманенкоЧетвер, 30 березня 2023, 12:45
Троє засуджених прямо з колонії виманювали гроші у родичів військових
фото поліції

Правоохоронці ліквідували у Рівненській області шахрайську схему виманювання грошей у родичів зниклих безвісти українських військових.

Джерело: СБУ, Нацполіція, прокуратура Рівненщини

Деталі: Незаконну діяльність організували троє засуджених за майнові злочини мешканців Донецької та Рівненської областей, які відбувають покарання за тяжкі злочини у місцевій виправній колонії.

Зловмисники знаходили в інтернеті людей, які розшукують своїх близьких, учасників бойових дій, і представлялись їм військовослужбовцями. Потім за гроші пропонували громадянам "допомогу" у встановленні місця перебування і стану здоров’я зниклих воїнів або навіть звільнення їх із полону.

Вартість таких "послуг" становила від 3 до майже 100 тисяч гривень. Сума залежала від емоційно-психологічного стану потерпілих та їхніх фінансових можливостей.

Гроші просили переказувати на банківські картки знайомої одного із ув’язнених. Після отримання коштів зловмисники припиняли спілкування з потерпілим і більше не виходили з ним на зв’язок.

Встановлено, що шахраї підшукували своїх жертв у тематичних спільнотах популярних соцмереж, до яких приєднувались із фейкових акаунтів.

ВІДЕО ДНЯ

Там вони знаходили інформацію про військових, яких розшукували, і заходили у приватне листування з їхніми родичами. В процесі розмов зловмисники застосовували методи маніпулятивного впливу та чинили психологічний тиск на співрозмовників.

 
фото поліції

Під час обшуків за місцем відбування покарання та за адресою проживання знайомої одного із в’язнів правоохоронці вилучили:

  • мобільні телефони і планшети;
  • майже 2 десятки сім-карток різних мобільних операторів, на які були зареєстровані фейкові акаунти та з яких зловмисники телефонували потерпілим;
  • 5 банківських карток, на які надходили гроші від потерпілих;
  • чорнові записи із доказами незаконної діяльності.

За даними прокуратури, правоохоронці встановили вже 8 потерпілих, які відправили шахраям гроші. Проте за наявною інформацією, ошуканих значно більше, додають поліцейські.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру в шахрайстві.

Теми: Рівненська областьСБУполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чинний президент Чорногорії розгромно програє нові вибори

відеоПобиття військового в Хмельницькому: храм перейде до ПЦУ, там провели молитву українською

відеоНовинський служив у Цюриху в храмі РПЦ, де висить портрет Зеленського – ЗМІ

фото, відеоУ Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе Пригожина, загинув відомий пропагандист

відео, доповненоСвященник УПЦ МП побив військового у храмі Хмельницького

"Ми рухаємося до воєнної поразки": Гіркін створив "клуб розсерджених патріотів"

Усі новини...
Рівненська область
Вихователька з Рівненщини, яку звільнили за фото в купальнику, знову перемогла у суді
Коваль: У білорусів немає мотивації воювати проти України
Бурштинокопачі під час війни стали партизанами – голова Рівненської ОВА
Останні новини
23:49
Наєв розповів, чим найкраще збивати "Шахеди"
23:33
Федоров готує один з найсучасніших переписів населення у світі, хоче залучити Аpple
23:11
фото, відеоМешканку Петербурга затримали за підозрою у вбивстві пропагандиста – росЗМІ
22:57
У Польщі кажуть, що наданням Україні МіГ-29 показують приклад іншим, зокрема Німеччині
22:28
фото, відеоУ Білій Церкві від вибуху біля будинку загинув чоловік
22:12
Чинний президент Чорногорії розгромно програє нові вибори
22:05
Очільник МЗС Чехії: Радбез ООН потребує реформи, головування РФ – останній тому доказ
21:45
Ядерну зброю в Білорусі "присунуть" до західних кордонів – посол РФ
21:30
Партія прем’єрки Фінляндії попередньо поступається коаліції консерваторів на виборах
21:16
відеоПобиття військового в Хмельницькому: храм перейде до ПЦУ, там провели молитву українською
Усі новини...