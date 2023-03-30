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Трое осужденных прямо из колонии выманивали деньги у родственников военных

Валентина РоманенкоЧетверг, 30 марта 2023, 12:45
Трое осужденных прямо из колонии выманивали деньги у родственников военных
фото полиции

Правоохранители ликвидировали в Ровенской области мошенническую схему выманивания денег у родственников пропавших без вести украинских военных.

Источник: СБУ, Нацполиция, прокуратура Ровенской области

Детали: Незаконную деятельность организовали трое осужденных за имущественные преступления жителей Донецкой и Ровенской областей, которые отбывают наказание за тяжкие преступления в местной исправительной колонии.

Злоумышленники находили в интернете людей, которые разыскивают своих близких, участников боевых действий, и представлялись им военнослужащими.

Затем за деньги предлагали гражданам "помощь" в установлении места пребывания и состояния здоровья пропавших воинов или даже освобождение их из плена.

Стоимость таких "услуг" составляла от 3 до почти 100 тысяч гривен. Сумма зависела от эмоционально-психологического состояния потерпевших и их финансовых возможностей.

Деньги просили переводить на банковские карты знакомой одного из заключенных. После получения средств злоумышленники прекращали общение с потерпевшим и больше не выходили с ним на связь.

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Установлено, что мошенники подыскивали своих жертв в тематических сообществах популярных соцсетей, к которым присоединялись с фейковых аккаунтов.

Там они находили информацию о военных, которых разыскивали, и заходили в частную переписку с их родственниками.

В процессе разговоров злоумышленники применяли методы манипулятивного воздействия и оказывали психологическое давление на собеседников.

 
фото полиции

Во время обысков по месту отбывания наказания и по адресу проживания знакомой одного из заключенных правоохранители изъяли:

  • мобильные телефоны и планшеты;
  • почти 2 десятка сим-карт различных мобильных операторов, на которые были зарегистрированы фейковые аккаунты и с которых злоумышленники звонили потерпевшим;
  • 5 банковских карточек, на которые поступали деньги от потерпевших;
  • черновые записи с доказательствами незаконной деятельности.

По данным прокуратуры, правоохранители установили уже 8 потерпевших, которые отправили мошенникам деньги. Однако по имеющейся информации, обманутых значительно больше, добавляют полицейские.

Сейчас решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении в мошенничестве.

Темы: Ровенская областьСБУполиция
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