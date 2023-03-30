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Raiffeisen планує продаж або відокремлення російського бізнесу

"Європейська правда"Четвер, 30 березня 2023, 13:45
Raiffeisen планує продаж або відокремлення російського бізнесу
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Банківська група Raiffeisen Bank International (RBI) після тиску австрійських інвесторів і Європейського центробанку заявила, що буде займатися можливим продажем або відокремленням свого російського бізнесу.

Про це йдеться у заяві, яку група оприлюднила в четвер, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з заявою, група RBI "продовжить просувати потенційні угоди, які могли б призвести до продажу або відокремлення російського Райффайзенбанку і деконсолідації російського Райффайзенбанку з групи RBI у повній відповідності з місцевими та міжнародними законами та нормами".

Група додала, що зобов’язується й надалі зменшувати свою бізнесактивність у Росії, в той час як вона продовжить просувати такі потенційні угоди.

"Райффайзенбанк продовжить деякі банківські операції в Росії згідно з умовами своєї банківської ліцензії, а також буде підтримувати клієнтів, включаючи тих, на яких вплинуло зменшення бізнесактивності в Росії", - додали у заяві.

Раніше цього місяця джерела агентства Reuters повідомили, що Європейський центральний банк чинить тиск на Raiffeisen Bank International, аби той згорнув свій високоприбутковий бізнес у Росії.

Крім того, інвестори зажадали від Raiffeisen Bank International під час загальних зборів зробити чіткі заяви щодо подальшої долі бізнесу в Росії.

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Санкційний орган США також розпочав перевірку щодо Raiffeisen Bank International через його представництво у Росії.

У лютому президент Володимир Зеленський закликав австрійський бізнес припинити роботу з РФ і перейти в Україну.

Теми: банкиРосіявійнаАвстрія
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