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Raiffeisen планирует продажу или отделение российского бизнеса

"Европейская правда"Четверг, 30 марта 2023, 13:45
Raiffeisen планирует продажу или отделение российского бизнеса
скриншот

Банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) после давления австрийских инвесторов и Европейского центробанка заявила, что будет заниматься возможной продажей или отделением своего российского бизнеса.

Об этом говорится в заявлении, которое группа обнародовала в четверг, сообщает "Европейская правда".

Согласно заявлению, группа RBI "продолжит продвигать потенциальные сделки, которые могли бы привести к продаже или отделению российского Райффайзенбанка и деконсолидации российского Райффайзенбанка из группы RBI в полном соответствии с местными и международными законами и нормами".

Группа добавила, что обязуется и в дальнейшем уменьшать свою бизнес-активность в России, в то время как она продолжит продвигать такие потенциальные сделки.

"Райффайзенбанк продолжит некоторые банковские операции в России согласно условиям своей банковской лицензии, а также будет поддерживать клиентов, включая тех, на которых повлияло уменьшение бизнес-активности в России", - добавили в заявлении.

Ранее в этом месяце источники агентства Reuters сообщили, что Европейский центральный банк оказывает давление на Raiffeisen Bank International, чтобы тот свернул свой высокодоходный бизнес в России.

Кроме того, инвесторы потребовали от Raiffeisen Bank International во время общего собрания сделать четкие заявления о дальнейшей судьбе бизнеса в России.

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Санкционный орган США также начал проверку в отношении Raiffeisen Bank International из-за его представительства в России.

В феврале президент Владимир Зеленский призвал австрийский бизнес прекратить работу с РФ и перейти в Украину.

Темы: банкиРосcиявойнаАвстрия
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