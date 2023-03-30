Розвідка Фінляндії: Шпигунство РФ послабло після видворення шпигунів і обмеження на візи

Висилка російських розвідників і відмови у видачі віз суттєво послабили розвідувальні операції Москви у Фінляндії за останній рік.

Про це заявила Служба безпеки і розвідки Фінляндії (SUPO), пише "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Зменшення кількості співробітників розвідки та обмеження на перетин російсько-фінляндського кордону на тлі війни РФ в Україні значно погіршили умови роботи російських шпигунів у Фінляндії, заявили в SUPO.

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Фінське розвідувальне відомство заявило, що російська розвідка була "стиснута" в країні через здатність SUPO виявляти шпигунські операції в 2022 році.

"Російська розвідувальна діяльність (у Фінляндії) скоротилася приблизно до половини свого колишнього розміру минулого року", - сказав директор SUPO Антті Пелттарі, додавши, що основною причиною скорочення були висилка підозрюваних у шпигунстві і відмови у видачі віз за рекомендацією його відомства.

У документі зазначається, що операції під дипломатичним прикриттям традиційно були основним інструментом російської розвідки за кордоном, і Москва намагається використовувати, серед інших методів, кібершпигунство, щоб компенсувати дефіцит агентурної розвідки.

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"Хоча Росія все ще намагається розміщувати офіцерів розвідки під дипломатичним прикриттям, їй доведеться знайти способи компенсувати дефіцит кадрової розвідки, наприклад, все частіше застосовуючи інші форми таємних операцій за кордоном", - сказав Пелтарі.

Розвідка заявила, що Росія, Китай і "деякі інші країни" були найактивнішими організаторами розвідувальних операцій для отримання інформації у власних цілях і проти інтересів Фінляндії.

Нагадаємо, парламент Туреччини у четвер має проголосувати за ратифікацію заявки Фінляндії на вступ до Північноатлантичного альянсу.