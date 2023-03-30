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Разведка Финляндии: Шпионаж РФ ослаб после выдворения шпионов и ограничений виз

"Европейская правда"Четверг, 30 марта 2023, 15:24

Высылка российских разведчиков и отказ в выдаче виз существенно ослабили разведывательные операции Москвы в Финляндии за последний год.

Об этом заявила Служба безопасности и разведки Финляндии (SUPO), пишет "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Уменьшение количества сотрудников разведки и ограничение на пересечение российско-финской границы на фоне войны РФ в Украине значительно ухудшило условия работы российских шпионов в Финляндии, заявили в SUPO.

Финское разведывательное ведомство заявило, что российская разведка была "сжата" в стране из-за способности SUPO выявлять шпионские операции в 2022 году.

"Российская разведывательная деятельность (в Финляндии) сократилась примерно до половины своего прежнего размера в прошлом году", - сказал директор SUPO Антти Пелттари, добавив, что основной причиной сокращения была высылка подозреваемых в шпионаже и отказа в выдаче виз по рекомендации его ведомства.

В документе отмечается, что операции под дипломатическим прикрытием традиционно являлись основным инструментом российской разведки за рубежом, и Москва пытается использовать, среди других методов, кибершпионаж, чтобы компенсировать дефицит агентурной разведки.

"Хотя Россия все еще пытается размещать офицеров разведки под дипломатическим прикрытием, ей придется найти способы компенсировать дефицит кадровой разведки, например все чаще применяя другие формы тайных операций за рубежом", - сказал Пелтари.

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Разведка заявила, что Россия, Китай и "некоторые другие страны" были самыми активными организаторами разведывательных операций для получения информации в своих целях и против интересов Финляндии.

Напомним, парламент Турции в четверг должен проголосовать за ратификацию заявки Финляндии на вступление в Североатлантический альянс.

Темы: ФинляндияРосcияшпионаж
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