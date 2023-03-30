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Разведка Финляндии: Шпионаж РФ ослаб после выдворения шпионов и ограничений виз

"Европейская правда"Четверг, 30 марта 2023, 15:24

Высылка российских разведчиков и отказ в выдаче виз существенно ослабили разведывательные операции Москвы в Финляндии за последний год.

Об этом заявила Служба безопасности и разведки Финляндии (SUPO), пишет "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Уменьшение количества сотрудников разведки и ограничение на пересечение российско-финской границы на фоне войны РФ в Украине значительно ухудшило условия работы российских шпионов в Финляндии, заявили в SUPO.

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Финское разведывательное ведомство заявило, что российская разведка была "сжата" в стране из-за способности SUPO выявлять шпионские операции в 2022 году.

"Российская разведывательная деятельность (в Финляндии) сократилась примерно до половины своего прежнего размера в прошлом году", - сказал директор SUPO Антти Пелттари, добавив, что основной причиной сокращения была высылка подозреваемых в шпионаже и отказа в выдаче виз по рекомендации его ведомства.

В документе отмечается, что операции под дипломатическим прикрытием традиционно являлись основным инструментом российской разведки за рубежом, и Москва пытается использовать, среди других методов, кибершпионаж, чтобы компенсировать дефицит агентурной разведки.

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"Хотя Россия все еще пытается размещать офицеров разведки под дипломатическим прикрытием, ей придется найти способы компенсировать дефицит кадровой разведки, например все чаще применяя другие формы тайных операций за рубежом", - сказал Пелтари.

Разведка заявила, что Россия, Китай и "некоторые другие страны" были самыми активными организаторами разведывательных операций для получения информации в своих целях и против интересов Финляндии.

Напомним, парламент Турции в четверг должен проголосовать за ратификацию заявки Финляндии на вступление в Североатлантический альянс.

Темы: ФинляндияРосcияшпионаж
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