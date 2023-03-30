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ВАКС визнав винною народну депутатку в недостовірному декларуванні

Валентина РоманенкоЧетвер, 30 березня 2023, 16:51
ВАКС визнав винною народну депутатку в недостовірному декларуванні
Ірина Констанкевич. фото з її Facebook

Вищий антикорупційний суд визнав винною народну депутатку групи "Партія "За майбутнє" Ірину Констанкевич у недостовірному декларуванні та призначив їй покарання - штраф із позбавленням права обіймати посади, пов'язані зі здійсненням функцій представника влади в органах держвлади терміном на один рік.

Джерело: пресслужба ВАКС, САП, джерело УП в суді

Деталі: 30 березня колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала винуватою народну депутатку України IX скликання у декларуванні недостовірної інформації.

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ВАКС призначив обвинуваченій покарання у виді штрафу у розмірі 44 200 гривень з позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням функцій представника влади в органах державної влади, строком на 1 рік.

На вирок може бути подана апеляційна скарга впродовж 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

В повідомленнях офіційних повідомленнях не вказано ім'я нардепки, але за даними УП, йдеться про Констанкевич.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: За даними антикорупційників, у декларації за 2020 рік народний депутат не вказала квартиру в одному з центральних районів столиці, яка перебувала у неї в оренді протягом 2020 – 2021 років.

Теми: деклараціїАнтикорупційний суд
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