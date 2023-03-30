ВАКС признал виновной народного депутата в недостоверном декларировании

Высший антикоррупционный суд признал виновной народного депутата группы "Партия "За майбутнє" Ирину Констанкевич в недостоверном декларировании и назначил ей наказание - штраф с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в органах госвласти сроком на один год.

Источник: пресс-служба ВАКС, САП, источник УП в суде

Детали: 30 марта коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала виновной народного депутата Украины IX созыва в декларировании недостоверной информации.

ВАКС назначил обвиняемой наказание в виде штрафа в размере 44 200 гривен с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в органах государственной власти, сроком на 1 год.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба в течение 30 дней со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

В сообщениях официальных сообщениях не указано имя нардепа, но по данным УП, речь идет о Констанкевич.

Что предшествовало: По данным антикоррупционеров, в декларации за 2020 год народный депутат не указала квартиру в одном из центральных районов столицы, которая находилась у нее в аренде в течение 2020 - 2021 годов.