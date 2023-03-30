Усі парламентські партії Австрії засудили бойкот виступу Зеленського ультраправими

Усі парламентські партії Австрії засудили рішення ультраправої Австрійської партії свободи (FPÖ) бойкотувати виступ президента України Володимира Зеленського в четвер, а також спроби поширювати проросійську пропаганду.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в матеріалі "Укрінформу".

Представники чотирьох партій після виступу Зеленського в Національній раді Австрії підтримали Україну й засудили розв’язану Росією повномасштабну війну, принагідно засудивши поведінку ультраправих.

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"Навіть тут, в Австрії, як ми бачимо сьогодні, друзі Путіна заохочуються лідером партії FPÖ Гербертом Кіклем представляти меседжі "Радіо Москва" тут, в Австрії. І сьогодні знову все було чітко продемонстровано: Кікль солідарний з Путіним, ми ж стоїмо з народом України", – заявив речник із зовнішньої політики правлячої Австрійської народної партії (ÖVP) Райнгольд Лопатка.

Також він підкреслив, що промова Зеленського в парламенті "звичайно, є сумісною з нашим нейтралітетом".

У партії "Зелені", яка входить до урядової коаліції з ÖVP, також заявили про солідарність Австрії з Україною та продовження підтримки українського народу.

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"Ми маємо чітку відповідальність: ми повинні стояти на боці людей, які захищають свої свободу та незалежність, а не на стороні воєнних злочинців та систематичних викрадачів дітей. І так, якщо хтось тут у парламенті і зраджує нейтралітет, то це – FPÖ", – заявила речниця австрійських "Зелених" Єва Ернст-Дзідзич.

В опозиційних партіях – ліберальній NEOS та Соціал-демократичній партії – аналогічно висловили підтримку Україні. Зокрема лідерка NEOS Беате Майнль-Райзінгер заявила, що їй "дуже соромно, що також у нас, тут у парламенті, є люди, які не можуть відрізнити жертву від злочинця, які не можуть відрізнити загарбницьку війну від конфлікту".

Як нейтральна країна Австрія не підтримує Україну зброєю, але надає іншу різноманітну допомогу. Звернення Зеленського до австрійських парламентарів планували ще торік, але воно так і не відбулось через опір ультраправої Австрійської партії свободи (FPÖ).

Примітно, що з початком виступу Зеленського у четвер депутати FPÖ залишили зал пленарних засідань.